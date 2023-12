Scholz uspokaja: Niemcy przez to przejdą. Poradzimy sobie

– Świat stał się bardziej niespokojny i szalony, ale Niemcy nie powinni obawiać się przyszłości – przekonywał w noworocznym orędziu Olaf Scholz.

Na początku przemówienia kanclerz Niemiec wymienił kryzysy, które – jak zauważył – w różny sposób "odbiły się i odbijają na Europie i Niemcach". Są to: pandemia koronawirusa, wojna na Ukrainie, zmiany w dostawach surowców oraz atak Hamasu na Izrael.

Scholz zapowiada: My w Niemczech przez to przejdziemy

Olaf Scholz podkreślił, że "Niemcy muszą się zmienić". – Dla niektórych to również powód do niezadowolenia. Biorę to sobie do serca. A jednocześnie wiem: my w Niemczech przez to przejdziemy – stwierdził polityk. – Niemcy przez to przejdą. Poradzimy sobie także z przeciwnościami – dodał.

– Inflacja spadła. Płace i emerytury rosną. Magazyny gazu są na zimę zapełnione po brzegi. Sprawy potoczyły się inaczej, ponieważ działaliśmy przeciw spowolnieniu gospodarczemu. Ponieważ oszczędzaliśmy energię i na czas się w nią zaopatrzyliśmy. Wszyscy – razem. Damy sobie też radę z przeciwnościami – przekonywał Scholz. – "Kto może to zrobić, jeśli nie wy w Niemczech?" – tak mi mówi wielu wokół nas w Europie i na całym świecie. I coś w tym jest. Nigdy wcześniej w Niemczech tak wiele kobiet i mężczyzn nie miało miejsc pracy jak dzisiaj. To gwarantuje nam dobrobyt. To daje nam możliwość, aby mocno inwestować w przyszłość. I to też musimy robić – powiedział.

– Drodzy współobywatele i współobywatelki! Nawet w takich czasach jak te są rzeczy, na których możemy polegać. Takie, które czynią nas silnymi: mamy przyjaciół – w Europie i na całym świecie. Partnerów, z którymi codziennie uzgadniam, jak chcemy zapewnić bezpieczeństwo w Niemczech i Europie. Silnymi czyni nas Unia Europejska. Kiedy UE występuje ze wspólnym stanowiskiem, działa na rzecz ponad 400 mln obywatelek i obywateli – oznajmił Olaf Scholz. – To prawdziwy atut – zaznaczył.

Kanclerz Niemiec zwrócił również uwagę na to, że w przyszłym roku w krajach członkowskich UE odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Olaf Scholz podkreślił, że "ważne jest, aby z wyborów europejskich w 2024 r. Europa wyszła zjednoczona i wzmocniona".

