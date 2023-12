"Sylwester marzeń". Premier komentuje orędzie prezydenta

W noworocznym orędziu prezydent Andrzej Duda mówił o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed Polską w 2024 r.

– Mamy do czynienia z nową sytuacja w polskiej polityce. Prezydent i rząd są z innych obozów politycznych. To normalne w demokracji. Ale w demokracji trzeba przestrzegać konstytucji, zasad państwa prawa i dobrych politycznych obyczajów. Niestety w ostatnich dniach koalicja rządowa próbując przejąć media publiczne złamała te zasady. Po raz pierwszy w wolnej Polsce po 1989 r. doszło do próby siłowego przejęcia mediów publicznych – mówiła głowa państwa.

Prezydent apeluje do rządu. "Polityczne postanowienia noworoczne"

– Poważny niepokój budzą także kolejne zapowiedzi podejmowania ważnych decyzji za pomocą sejmowych uchwał. Uchwały Sejmu nie mają mocy prawnej, aby stanowić podstawę działania organów państwa ze skutkami dla obywateli. Takie działania również w rażący sposób są sprzeczne z konstytucją. Jeżeli dziś zgodzimy się na takie praktyki, w przyszłości każda nowa większość parlamentarna będzie mogła w ten sposób postępować – powiedział prezydent w orędziu.

– Wzywam koalicję rządową, żeby zaczęła przestrzegać zasad demokratycznego państwa prawa i szanować obywateli bez względu na ich poglądy polityczne. To powinny być wasze polityczne postanowienia noworoczne – wskazał Andrzej Duda.

Fala komentarzy po wystąpieniu Dudy. "I to było orędzie męża stanu"

"I to było orędzie męża stanu. Polityka zatroskanego bieżącą sytuacją, broniącego prawa, demokratycznych zasad i wartości. ⁦Prezydent Andrzej Duda⁩ celnie określił problemy i wskazał winowajców łamiących konstytucję" – skomentował na portalu społecznościowym X (dawniej Twitter) europoseł PiS Witold Waszczykowski.

"Prezydent Andrzej Duda oskarża rząd Donalda Tuska o łamanie konstytucji. W orędziu w TVP. Ależ ostre słowa prezydenta. Widać, że kohabitacja będzie na noże" – ocenił dziennikarz portalu Gazeta.pl Jacek Gądek.

Głos zabrał również premier Donald Tusk. "Odchodzący 2023 rok był pełen cudów. Ostatni z nich to słowa z orędzia Prezydenta, że trzeba bronić Konstytucji. Sylwester marzeń" – napisał w mediach społecznościowych szef rządu.

"»Z mojej strony nigdy nie będzie zgody na łamanie konstytucji« – powiedział Andrzej Duda w orędziu. Szczyt szczytów" – stwierdził publicysta Przemysław Szubartowicz.

"Dzisiaj wysłuchaliśmy orędzia prawdziwego Męża Stanu, dziękujemy Panie Prezydencie" – oznajmiła z kolei poseł PiS Anna Milczanowska.

"Prezydent jasno i stanowczo o łamaniu prawa przez rząd Tuska. Jakże inne, poważne wystąpienie niż to wczorajsze Tuska w stylu »wesołego Dyzia« – skomentował eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Zdzisław Krasnodębski.

