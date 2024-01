"Najważniejsze osiągnięcie Polski w ostatnich latach". Morawiecki zamieścił jednoznaczny wykres

"Czy wiecie Państwo jakie jest najważniejsze osiągnięcie Polski w ostatnich latach? Wg @UNICEF, Polska zajęła 1. miejsce na świecie pod względem spadku ubóstwa wśród dzieci. Kolejny krok od dziś: 500+ stało się 800+ Szczęśliwego Nowego Roku!" – napisał Morawiecki w serwisie X.

800 zł na każde dziecko

Były premier nawiązał do zwiększenia kwoty świadczenia na dzieci z programu "Rodzina 500 plus". Od 1 stycznia 2024 r. uprawnieni będą otrzymać co miesiąc 800 złotych na każde dziecko. Wcześniej było to 500 złotych.

Po październikowych wyborach parlamentarnych panowały obawy, czy nowa koalicja rządowa będzie chciała kontynuować wsparcie dla rodzin. Wypowiedzi szeregu polityków m.in. Izabeli Leszczyny z PO czy Szymona Hołowni z Polski 2050 sugerowały, że program "Rodzina 500 plus" zostanie zakończony. Ostatecznie premier Donald Tusk nie zdecydował się zlikwidować świadczenia, ani zmniejszyć jego wysokości.

Waloryzację sztandarowego programu socjalnego Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział prezes tej partii Jarosław Kaczyński podczas majowej konwencji programowej.

Według Mateusza Morawieckiego koszt podniesienia kwoty świadczenia wypłacanego rodzinom wyniesie ok. 24 mld złotych. Polityk podkreśla, że jest to znacznie powyżej inflacji od czasu wprowadzenia programu Rodzina 500 plus.

W lipcu Sejm przegłosował zwiększenie świadczenia do kwoty 800 złotych na każde dziecko. Za głosowało 228 posłów PiS, 121 posłów KO i 42 posłów Lewicy. Przeciw byli posłowie Konfederacji, Polski 2050, Porozumienia oraz jedna posłanka KO – Klaudia Jachira.

Tymczasem jak wskazał jeden z sondaż Centrum Badania Opinii Społecznej, kwestia waloryzacji świadczenia rodzinnego dzieliła Polaków. 50 proc. ankietowanych zapytanych o politykę prorodzinną rządu i pomysł podniesienia świadczenia poparło propozycję, a odmiennego zdania było 46 proc. badanych. Pozostałe 4 proc. ankietowanych nie ma zdania na ten temat.

