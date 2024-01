"Nie zwalniamy tempa!". Prezydent: Nadal będę zabiegał o polskie sprawy w Europie i na świecie

Kancelaria Prezydenta opublikowała w mediach społecznościowych film, który prezentuje międzynarodową aktywność prezydenta Andrzeja Dudy w 2023 r.

W wideo znalazły się kadry z wizyt zagranicznych głowy państwa polskiego m.in. w Kijowie, Davos, Reykjaviku i Dubaju, a także ujęcia ze spotkań Andrzeja Dudy z prezydentem USA Joe Bidenem oraz przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Prezydent Duda: Nie zwalniamy tempa! Działamy dalej!

– Rok 2023 był niezwykle intensywny, jeżeli chodzi o sprawy polityki zagranicznej. A Polska nieraz odegrała znaczącą rolę na arenie międzynarodowej – powiedział Andrzej Duda na nagraniu.

– Nie zwalniamy tempa! Nadal będę z determinacją zabiegał o polskie sprawy w Europie i na świecie, zwłaszcza jeśli chodzi o bezpieczeństwo – stwierdził prezydent. – Działamy dalej! – dodał.

"To powinny być wasze polityczne postanowienia noworoczne"

W niedzielę wieczorem Andrzej Duda wygłosił noworoczne orędzie. Prezydent mówił o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed Polską w 2024 r. – Mamy do czynienia z nową sytuacja w polskiej polityce. Prezydent i rząd są z innych obozów politycznych. To normalne w demokracji. Ale w demokracji trzeba przestrzegać konstytucji, zasad państwa prawa i dobrych politycznych obyczajów. Niestety w ostatnich dniach koalicja rządowa próbując przejąć media publiczne złamała te zasady. Po raz pierwszy w wolnej Polsce po 1989 r. doszło do próby siłowego przejęcia mediów publicznych – powiedziała głowa państwa.

– Poważny niepokój budzą także kolejne zapowiedzi podejmowania ważnych decyzji za pomocą sejmowych uchwał. (...) Wzywam koalicję rządową, żeby zaczęła przestrzegać zasad demokratycznego państwa prawa i szanować obywateli bez względu na ich poglądy polityczne. To powinny być wasze polityczne postanowienia noworoczne – wskazał prezydent Andrzej Duda.

