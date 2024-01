Zełenski: Putin czuje słabość. Pożre was z całą waszą Unią Europejską i NATO

"Putin czuje słabość jak zwierzę, bo jest zwierzęciem. Wyczuwa krew, wyczuwa swoją siłę. I pożre was na kolację z całą waszą Unią Europejską, NATO, wolnością i demokracją" – twierdzi prezydent Ukrainy.

Wypowiedź ta padła w noworocznym wywiadzie dla "The Economist". Polityk mówi o przebiegu wojny i jej celach z perspektywy Kijowa. Apeluje o kontynuowanie pomocy przez Stany Zjednoczone i Europę.

Zełenski mówi m.in. o tym, że w kilku krajach europejskich zaczęto badać realną możliwość uderzenia wojsk rosyjskich na ich terytorium. Jego zdaniem jest to możliwy scenariusz, a Ukraina powstrzymując Rosję chroni Europę. Prezydent Ukrainy wzywa więc zachodnich polityków, by dali "broń i pieniądze".

Z różnych powodów kwestia ta staje się coraz bardziej problematyczna zarówno w Waszyngtonie, jak i w Brukseli. Brytyjski dziennik ocenia, że zadanie Zełenskiego jest w tym aspekcie trudniejsze niż kiedykolwiek od poczatku wojny.

Zełenski o potrzebie szerokiej mobilizacji społecznej

W rozmowie poruszono tez trudną kwestię prawdopodobnego rozszerzenia mobilizacji wojskowej na Ukrainie. Zełenski nie kryje, że morale społeczeństwa ukraińskiego z początku wojny dziś już nie ma. "To musi się zmienić" – oznajmia, dodając, że choć ostatnie zmiany w funkcjonowaniu armii, tzn. obniżenie wieku mobilizacyjnego i redukcja podstaw do zwolnienia ze służby nie spotkały się ze społecznym entuzjazmem, są absolutnie konieczne.

Obecnie ukraiński resort obrony i tamtejszy parlament przygotowują projekt ustawy o mobilizacji wojskowej.

Zełenski zaznacza, że Ukraina, by się obronić potrzebuje większego zaangażowania całego społeczeństwa. "Mobilizacja to nie tylko kwestia żołnierzy jadących na front. Chodzi o nas wszystkich. To mobilizacja wszelkich wysiłków. To jedyny sposób, aby chronić nasze państwo i zaprzestać okupacji naszej ziemi. Powiedzmy sobie szczerze, przeszliśmy na politykę wewnętrzną" – mówi "The Economist" Zełenski.

Prezydent podkreśla zarazem, że państwo ukraińskie nie zmienia swoich celów strategicznych –całkowitego odzyskania okupowanych ziem. Jak uważa, nie ma innego wyjścia.

W grudniu Zełenski przekazał, że siły zbrojne Ukrainy wystąpiły z prośbą o zmobilizowanie dodatkowych 450-500 tysięcy rekrutów.

