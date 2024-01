Prowadząca "Hali odlotów": Dziś jestem przekonana, że media nie należą do polityków

Na antenę Telewizji Polskiej, po ośmiu latach, wrócił program "Hala odlotów" tworzony przez Martynę Harland i Katarzynę Janowską. Był on emitowany w TVP Kultura od 2012 roku. Talk-show dotyczył tematyki kulturalnej, społecznej i psychologicznej. Dyskutowano w nim na temat wydarzeń, które aktualnie wzbudzały emocje i kontrowersje.

Reaktywacja programu to jedna ze zmian, jakie nastąpiły w wyniku przejęcia mediów publicznych przez nową władzę.

"Kultura stała się narzędziem walki politycznej"

W Nowy Rok prowadząca program Katarzyna Janowska (równie dziennikarka Onetu), przywitała się z widzami nawiązując do sytuacji politycznej.

– Osiem lat temu współprowadziłam ostatnie wydanie programu "Hala odlotów". Programu dedykowanemu kulturze, który emitowany był w TVP Kultura. Potem odeszłam z mediów publicznych, ponieważ kultura stała się narzędziem walki politycznej i ideologicznej. Cenzura pojawiała się w programach publicystycznych, na półkę trafiały niewygodne filmy, ocenzurowano np. "Idę" Pawlikowskiego. Artyści, którzy sprzeciwiali się czy po prostu stawali po stronie wolnej kultury, trafiali na czarną listę w mediach publicznych albo sami odmawiali przychodzenia do mediów publicznych. Wykreślano ich z obsady filmów i seriali — zaczęła.

Następnie przypomniała sytuację, jaka miała miejsce po otrzymaniu przez Olgę Tokarczuk nagrody Nobla. – Trudno to sobie wyobrazić, ale mowa noblowska Olgi Tokarczuk nie była emitowana przez TVP. Minister kultury przyznawał się, że nie czytał jej książek, a wizja Polski wyłaniająca się z jej powieści była krytykowana przez prawicowych polityków. Mam nadzieję, że to mamy już za sobą, że dziś otwieramy nowy rozdział w kulturze, w mediach publicznych. Dziś jestem przekonana, że media nie należą do polityków media należą do obywateli i obywatelek. Dlatego zaprosiłam dziś artystów, artystki, menedżerów kultury, większość z nich nie bywała tutaj przez ostatnie lata, żeby porozmawiać o miejscu kultury w społeczeństwie, o roli kultury, o tym, co artyści oczekują od mediów publicznych i jaką czują odpowiedzialność za kulturą – podkreśliła.

W pierwszym odcinku wznowionej "Hali odlotów" gośćmi byli m.in. Agnieszka Holland oraz Andrzej Seweryn.

