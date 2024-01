Bodnar nie wyklucza próby odzyskania pieniędzy od gwiazd TVP

Z dokumentu ujawnionego przez posła KO Dariusza Jońskiego wynika, że Michał Adamczyk zarobił 372 593,71 zł brutto jako szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej (od kwietnia), a w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – 1 127 664 zł z VAT.

Samuel Pereira, czyli zastępca dyrektora TAI, od kwietnia otrzymał 439 755,17 zł brutto. Marcin Tulicki, jako wiceszef TAI (od maja), zarobił z kolei 417 354,33 zł oraz 296 340 zł brutto w ramach umów cywilnoprawnych. Łączna pensja Rafała Kwiatkowskiego, również wicedyrektora Agencji, wyniosła 366 948,03 zł brutto, a Jarosława Olechowskiego jako dyrektora TAI 1 016 450,34 zł brutto i 407 625 zł brutto z tytułu umów cywilnoprawnych.

Wskazane kwoty dotyczą tylko roku 2023.

Bodnar: Są sposoby

Premier Donald Tusk, komentując zarobki czołowych dziennikarzy TVP napisał na platformie X: "Niektórzy zarabiali CZTERDZIEŚCI RAZY więcej od nauczycieli czy pielęgniarek. A lista hańby jest znacznie dłuższa. Czy pójdą na czele Marszu Milionerów Kaczyńskiego? Raczej nie. Czy będą musieli oddać państwu te pieniądze? Raczej tak".

A co na ten temat sądzi minister sprawiedliwości? – Ja myślę, że są sposoby na to, by odebrać pieniądze, które dostali, mamy przepisy w Kodeksie cywilnym, które pozwalają na to, aby wskazywać, że wynagrodzenie za niektóre kwestie było niezgodne z zasadami współżycia społecznego. To jest dość trudna procedura, ale nie jest niemożliwa – powiedział Adam Bodnar w TVN24.

– Myślę, że po pierwsze musi o tym zdecydować sąd w wyroku, musi być przedstawiony odpowiedni pozew, natomiast myślę, że tego typu możliwości należy rozważać – kontynuował szef MS dopytywany, czy pieniądze powinny być odebrane "ludziom, którzy udawali dziennikarzy", czy zarządowi, który zgodził się na takie kwoty.

