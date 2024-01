Skandal w USA. Oskarżana o antysemityzm rektor Harvardu rezygnuje

"Z ciężkim sercem, ale i głęboką miłością do Harvardu, piszę, aby poinformować, że ustąpię ze stanowiska" – poinformowała Gay w oświadczeniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Claudine Gay ustępuje ze stanowiska rektora Harvardu

W grudniu 2023 r. Claudine Gay stawiła się przed amerykańskim Kongresem celem złożenia wyjaśnień w sprawie braku reakcji władz uczelni na – jak to określono – antysemickie wypowiedzi niektórych studentów na temat wojny Izraela z Hamasem w Strefie Gazy.

Gay została zapytana, czy hipotetyczne wezwanie do ludobójstwa narodu żydowskiego kwalifikuje się w jej ocenie jako naruszenie kodeksu postępowania Harvardu. Fragment jej odpowiedzi: "Może tak być, w zależności od kontekstu" wywołał medialną i polityczną wrzawę.

Część absolwentów i darczyńców zażądało wówczas usunięcia Gay ze struktur uczelni. Z drugiej strony, otrzymała wsparcie innych akademików, w tym wielu profesorów, którzy podpisali petycję ze sprzeciwem wobec wezwaniom do jej usunięcia, oraz, którzy ocenili ataki na jej prezydenturę jako zagrażające wolności słowa.

Zarzuty o plagiat

Drugą problematyczną kwestią okazały się zarzuty dotyczące niewłaściwych cytowań źródeł w jej pracy naukowej.

Uzasadniając decyzję o rezygnacji Gay oznajmiła, że podjęła ją m.in. w związku z ogromną falą ataków na jej osobę – jak twierdzi – również na tle rasowym. "To niepokojące, że poddano w wątpliwość moje zaangażowanie w przeciwstawienie się nienawiści i przestrzeganie dyscypliny naukowej" – napisała w swoim oświadczeniu.

Gay sprawowała swoją funkcję zaledwie sześć miesięcy, co oznacza, że była to najkrótsza kadencja w 388-letniej historii Uniwersytetu Harvarda. 55-latka była pierwszą czarnoskórą kobietą piastującą to stanowisko. Tymczasowo zastąpił ją Alan Garber.

Ostre komentarze

– To, co tu widzimy, jest przykładem ostatecznego zepsucia naszych najbardziej elitarnych instytucji – skomentował były sekretarz Departamentu Edukacji USA William Bennett w wywiadzie dla Fox News. – Czy Harvard może się odbudować? Tak. Czy się podniesie? Nie. Te problemy są zbyt zakorzenione – ocenił.

Davis Hanson, starszy pracownik Hoover Institution napisał z kolei na X: "Parafrazując Churchilla, Harvard miał początkowo wybór między skandalem a hańbą. Wybrał hańbę, a teraz będzie miał skandal".

Zarówno Bennett, jak i Hanson stwierdzili, że Gay została zatrudniona w oparciu o względy "różnorodności, sprawiedliwości i włączenia", które we współczesnej Ameryce "zastąpiły merytokrację w edukacji i innych dziedzinach życia społecznego", pisze Fox News.

"Została zatrudniona w ramach akcji afirmatywnej" – zwrócił uwagę Hanson, komentując sprawę w zeszłym tygodniu. "Straciliśmy tradycję, że w Ameryce każdy, niezależnie od klasy, rasy czy ideologii, będzie oceniany na rynku idei za swoje wyniki" – napisał, nawiązując do szerzącej się w USA doktryny wokeizmu.

