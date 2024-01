Mazurek przyszpilił Gawkowskiego. "Żadna kobieta nie dostąpiła zaszczytu"

Krzysztof Gawkowski został w nowym rządzie Donalda Tuska ministrem cyfryzacji oraz otrzymał funkcję wicepremiera. Jego zastępcami w resorcie są Michał Gramatyka z Polski 2050, Paweł Olszewski z Platformy Obywatelskiej oraz Dariusz Standerski z Nowej Lewicy. Dlaczego jednak, mimo zapewnień Lewicy dot. roli parytetów, w ministerstwie nie ma ani jednej kobiety na pozycji sekretarza stanu?

– Czy kobiety nie znają się na cyfryzacji? Żadna się nie zna tak dobrze jak mężczyźni, żadna nie dostąpiła zaszczytu bycia wiceministrem cyfryzacji – pytał Robert Mazurek w porannym programie RMF FM.

– To jest nieprawda. Mamy dzisiaj w kierownictwie resortu, czyli na stanowiskach dyrektorskich, więcej kobiet, niż mężczyzn, a to, że mamy stanowiska polityczne, które wynikają też z umowy koalicyjnej, że nasi wspólni koalicjanci, bo tworzymy koalicję, wskazują wiceministrów, to nie jest dla mnie problem – ripostował Krzysztof Gawkowski.

Dopytywany dlaczego wśród wiceministrów cyfryzacji nie ma kobiet, polityk odparł: "Proszę zapytać też partnerów koalicyjnych". – Ja miałem wpływ na to, że umowę koalicyjną negocjowałem i rozmawialiśmy z partnerami, że będą wskazywali do rządu najlepszych swoich fachowców. Wskazywali. Są ministerstwa, gdzie są wszystkie wiceministry kobietami i są takie, gdzie są mężczyźni – stwierdził.

Zmiany w poparciu dla partii

Jak tymczasem wygląda sytuacją na polskiej scenie politycznej? W najnowszym sondażu United Suverys na Prawo i Sprawiedliwość chce obecnie głosować 33 proc. respondentów. To mniej o 2,2 pkt. proc. niż w poprzednim badaniu pracowni. Koalicja Obywatelska uzyskała wynik 28,4 proc. (spadek o 0,4 pkt. proc.). Trzecia Droga zanotowała wynik 19,1 proc. To wzrost aż o 3,1 pkt. proc. względem wcześniejszego sondażu.

Pozostałe dwie partie zanotowały wynik poniżej 10 proc. To Lewica, na którą chęć głosowania zadeklarowało 8,7 proc. badanych (spadek o 1,3 pkt. proc.) oraz Konfederacja, która uzyskała wynik 7,7 proc. (bez zmian). Na inne partie chce głosować 0,8 proc. ankietowanych. 2,3 proc. badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

