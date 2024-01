Sikorski zamieścił wpis w internecie. Z Moskwy przyszła odpowiedź

W ostatnich dniach Rosja przeprowadziła masowy ostrzał rakietowy celów na Ukrainie. W ich wyniku ucierpieli głównie cywile. Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski zasugerował, że odpowiedź Zachodu na działania Moskwy powinna być adekwatna.

"Powinniśmy odpowiedzieć na ostatnią napaść na Ukrainę w języku zrozumiałym dla Putina: zaostrzając sankcje, aby nie mógł produkować nowej broni z przemycanych komponentów i dając Kijowowi pociski dalekiego zasięgu, które pozwolą mu zlikwidować wyrzutnie i centra dowodzenia" – napisał na platformie X minister. Wpis Sikorskiego wywołał pozytywne reakcje na Ukrainie. Z Zadowoleniem przyjął go m.in. mer Lwowa.

Przypomnijmy, że w nocy z 1 na 2 stycznia nad Kijowem zestrzelono wszystkie drony kamikadze, ponad 60 pocisków manewrujących Ch-101/Ch-555/Ch-55 i 10 pocisków hipersonicznych Kindżał. Mimo to, część pocisków osiągnęło swoje cele. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że cztery osoby zginęły, a co najmniej 92 są ranne.

Zacharowa odpowiada Sikorskiemu

Na wpis Sikorskiego zareagowała rzecznik rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. W swoim poście na platformie Telegram napisała, że propozycja polskiego ministra to efekt jego "braku wybitnych i świeżych pomysłów". Jej zdaniem, Sikorski ma do zaoferowania jedynie pomysły "amerykańskie".

"Mam pytanie: czy te rakiety, według Sikorskiego, powinny mieć zasięg pozwalający dolecieć im do granicy z Polską? Mało im jest tego, co już przyleciało z terytorium Ukrainy? Jak to mówią, noworoczne życzenia powinny się spełniać" – napisała Zacharowa.

Rzecznik dodała, że minister "działa przeciw własnemu krajowi". "Chociaż ważniejszym pytaniem jest, który kraj on uważa za swój" – zakończyła wpis Zacharowa.

