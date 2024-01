Hołownia: Panowie Wąsik i Kamiński są przestępcami

Po konferencji prasowej w sprawie polityków PiS: byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego i jego zastępcy Macieja Wąsika, Szymon Hołownia jeszcze raz odniósł się do sprawy wygaśnięcia ich mandatów poselskich. Tym razem marszałek Sejmu ujął swą optykę na zagadnienie w sześciu punktach. Wpis został opublikowany na jego profilu na X.

Hołownia: Są przestępcami

Czytamy w nim konstatację następującą: "1. Panowie Wąsik i Kamiński są przestępcami. 2. Postanowienie o wygaszeniu ich mandatów zostało im doręczone 28.12. 3. Przestępcy ci mieli prawo odwołać się do SN, co im umożliwiłem. 4. SN, dotknięty deformami Ziobry, pogrążył się w proceduralnym chaosie. 5. Gdy otrzymam komplet orzeczeń, podejmę wynikające z nich kroki. 6. Procedura ta nie wstrzymuje wykonania kary pozbawienia wolności".

Ejchart: Wąsik i Kamiński nie są posłami

Wcześniej do sprawy odniósł się resort sprawiedliwości. – Ich mandaty wygasły. Sprawa w Sądzie Najwyższym, sprawa odwoławcza nie dotyczy tego, Sąd Najwyższy nie będzie decydował o tym, czy oni są posłami, czy nie. Wykonuje jedynie kontrolę formalną decyzji marszałka Sejmu, natomiast nie merytoryczną – powiedziała wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart, pytana w czwartek o decyzję SN.

– Jest prawomocny wyrok sądu, który skazał ich na karę bezwzględnego pozbawienia wolności i to jest podstawa do tego, żeby kara ta została wykonana. W związku z tym nie ma nic, co by mogło ich od tej kary w tej chwili uchronić. Oczywiście wiemy, że pan prezydent może ułaskawić, ma takie prawo, nie wiemy jaką decyzję podejmie i kiedy – powiedziała w rozmowie z dziennikarzami.

Stanowisko Kancelarii Prezydenta

Jednakże, jak przekazała Kancelaria Prezydenta, Andrzej Duda stoi na stanowisku, że już ułaskawił obu polityków, w związku z czym "Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, jeśli zostaną osadzeni w zakładzie karnym, będziemy traktować jak więźniów politycznych, bo bez dwóch zdań mamy do czynienia z zemstą polityczną".

"Nie wiem skąd się bierze, ani z czego wynika rozpowszechnianie informacji o tym, że prezydent się ugnie, że drugi raz podpisze ułaskawienie Maciejowi Wąsikowi i Mariuszowi Kamińskiemu" – napisała szefowa Kancelarii Grażyna Ignaczak-Bandych.

Skazani prawomocnym wyrokiem

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności za działania w aferze gruntowej. Politycy PiS nie uznają wyroku sądu. Obaj złożyli odwołania do SN.

Marszałek Hołownia przekazał sprawę wygaszenia poselskich mandatów Kamińskiego i Wąsika do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN. Wniosek do Izby Kontroli SN trafił po tym, jak sędzia SN Romuald Dalewski, który miał w Izbie Pracy rozpoznawać odwołanie Wąsika od decyzji marszałka Sejmu o wygaszeniu mu mandatu, samodzielnie zdecydował o przeniesieniu postępowania.

Wokół tej decyzji rozgorzała w czwartek burzliwa dyskusja.

