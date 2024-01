Pełczyńska-Nałęcz: Kamiński i Wąsik są skazani prawomocnym wyrokiem sądu

Na polskiej scenie politycznej rozgorzała kolejna burza. Tym razem chodzi o sprawę Kamińskiego i Wąsika. Obie strony sporu zarzucają sobie bezprawność podejmowanych działań oraz stawiają oskarżenia natury stricte politycznej.

Pełczyńska-Nałęcz: Odwołanie do Izby Kontroli Nadzwyczajnej jest poza prawem

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że skoro sąd orzekł prawomocnie, że były szef CBA i jego zastępca, są przestępcami, to tak jest.

Polityk wystąpiła w "Popołudniowej rozmowie" RMF FM. Pytana o kwestię prezydenckiego ułaskawienia oceniła, że kolejność proceduralna nie została w tym wypadku zachowana.

– To jest jeszcze przed tym, nim sąd zdążył w prawomocnym wyroku tak stwierdzić i niestety zakłócenie tej praworządnej kolejności skutkuje dzisiaj ogromnymi turbulencjami i to wielka szkoda, bo to naprawdę nie robi dobrze porządkowi prawnemu w Polsce – stwierdziła.

– Istotne jest to odwołanie, które zostało złożone poprzez marszałka Hołownię, bo tak mówi prawo, że tylko poprzez marszałka Hołownię można to zrobić. I to odwołanie zostało złożone do Izby Pracy, izby Sądu Najwyższego i decyzja tej izby będzie miarodajna. To jest to odwołanie [do Izby Kontroli Nadzwyczajnej – red.], które poza wszelkim trybem, poza wszelkim prawem, jako kompletną manipulację polityczną sami panowie złożyli i tutaj już kompletnie się poruszamy poza wszelką przestrzenią prawną – oceniła.

Konflikt między koalicją a opozycją PiS jest coraz ostrzejszy. – Ja jestem ogromnie przywiązana do tej myśli, żeby minimalizować podziały społeczne – powiedziała polityk. – Ale równocześnie jeżeli mamy ludzi skazanych prawomocnym wyrokiem sądu i oni z przyczyn politycznych nie idą do więzienia, a inni ludzie skazani prawomocnym wyrokiem sądu, tylko dlatego, że nie mają wsparcia politycznego i partyjnego, idą do więzienia, to proszę sobie wyobrazić, jak wygląda bezpieczeństwo w Polsce – powiedziała Pełczyńska-Nałęcz.

Skazani prawomocnym wyrokiem

Przypomnijmy, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności za działania w aferze gruntowej. Politycy PiS nie uznają wyroku sądu. Obaj złożyli odwołania do SN.

Marszałek Hołownia przekazał sprawę wygaszenia poselskich mandatów Kamińskiego i Wąsika do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN. Wniosek do Izby Kontroli SN trafił po tym, jak sędzia SN Romuald Dalewski, który miał w Izbie Pracy rozpoznawać odwołanie Wąsika od decyzji marszałka Sejmu o wygaszeniu mu mandatu, samodzielnie zdecydował o przeniesieniu postępowania.

