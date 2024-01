PiS odpowiada na bojkot Republiki. Politycy kończą z Pyszne.pl

Publicysta Marek Król sugerował w Telewizji Republika, by migrantów przybywających do Europy "czipować" albo wykonywać im tatuaże z numerami. Wcześniej falę oburzenia wywołały słowa Jana Pietrzaka, który na antenie TV Republika mówił o działaniach rządu Niemiec związanych z przyjmowaniem nielegalnych migrantów. Z kolei Marek Jakubiak porównał na antenie migrantów do "niepotrzebnych odpadów".

Bojkot Republiki

W związku z tymi wypowiedziami, sieć sklepów IKEA oraz mBank zapowiedziały wycofanie swoich reklam z Telewizji Republika. To reakcja na wypowiedzi Jana Pietrzaka i Marka Króla na antenie stacji.

Portal Wirtualne Media utworzył listę firm, które reklamowały się w ostatnich tygodniach w tej stacji. Chodzi o: Orlen, Lidl Polska, Polfa, Provident, Carrefour, Perła Browary Lubelskie, Kaufland, Grupa OLX, Reckitt Benckiser, Wedel, Tarczyński. Serwis skierował do większości z nich pytanie o dalszą współpracę ze stacją.

Provident, Media Expert, Adamed Pharma, Pyszne.pl, Tarczyński i Żabka zapowiedziały, że pójdą w tej sprawie w ślady Ikei i mBanku. Podobny ruch planuje również serwis Otodom, który należy do Grupy OLX.

PiS odpowiada: Bojkot Pyszne.pl

W obronie Telewizji Republika wystąpili politycy Prawa i Sprawiedliwości. Joanna Lichocka, członek Rady Mediów Narodowych, zamieściła wpis, w którym poinformowała, że "wycofuje wszelkie zamówienia, jakie w przyszłości mogłabym złożyć w tym miejscu". Jak następnie dodała – "poleca to innym".

Z kolei wiceprzewodniczący Rady Krakowa Michał Drewnicki pokazał w internecie, jak z telefonu usuwa aplikację Pyszne.pl, informuje Business Insider.

Natomiast poseł Suwerennej Polski Dariusz Matecki skomentował decyzję firmy stwierdzeniem: "Paszoł won", umieszczając jednocześnie filmik przedstawiający usuwanie aplikacji z telefonu.

"Pyszne.pl wycofało reklamy z Telewizja Republika. Wycofajmy im możliwość zarobku w Polsce!" – napisał poseł.

Również jednak sympatycy partii zapowiadają bojkot popularnej firmy. Na Twitterze i Facebooku pojawiły się setki wpisów na temat rezygnacji z usług Pyszne.pl.

