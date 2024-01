Paweł Kowal mówi o rozpadzie Rosji. "W ciągu 8-10 lat"

– Uważam, że Rosja rozpadnie się w ciągu najbliższych 8-10 lat – ocenia Paweł Kowal. Jak dodaje w rozmowie z "Rzeczpospolitą", najbliższy okres kilku lat będzie w związku z tym bardzo niebezpieczny dla Polski. – Stąd program Donalda Tuska, aby wzmocnić wschodnia granicę Unii Europejskiej i NATO – dodał.

Polityk podkreślił, że należy dalej wszelkimi środkami wspierać Ukrainę, gdyż w przeciwnym razie, jeżeli Zachód pozwoli "odsapnąć" Putinowi, to ostateczne koszty staną się o wiele większe.

Kowal stwierdził, że Ukraińcy muszą otrzymać tyle pomocy finansowej i wojskowej z USA i UE, by byli w stanie przeprowadzić kolejną ofensywę w Donbasie.

– Putin czuje się zagrożony. To co odstawia z Nawalnym pokazuje, że Putin boi się nawet Nawalnego, to też powinien być dla nas sygnał, że koniec tej wojny może przejść albo przez przełamanie na froncie, albo przez zmianę na Kremlu. Ten przewrót moim zdaniem jest realny – dodał polityk KO.





Amerykańska pomoc dla Ukrainy

27 grudnia USA ogłosiły przekazanie Ukrainie ostatniego pakietu pomocy wojskowej w 2023 roku. Łączna kwota nowego pakietu wsparcia wyniosła 250 mln dolarów.

Obejmował on pociski przeciwlotnicze, inne elementy systemów obrony powietrznej, dodatkową amunicję do systemów rakietowych i artyleryjskich dużej mobilności, amunicję artyleryjską kalibru 155 i 105 mm, amunicję przeciwpancerną i ponad 15 milionów sztuk amunicji.

12 grudnia podczas wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w USA amerykański przywódca Joe Biden zapowiedział przeznaczenie 200 mln dolarów dodatkowej pomocy.

Amerykański prezydent wezwał wtedy Kongres do stanięcia po stronie Ukrainy i obrony wolności, a także podkreślił, że tej zimy Putin planuje ponownie przeprowadzić ataki rakietowe na ukraińską sieć energetyczną, aby pogrążyć ukraińskie rodziny „w ciemności w najzimniejszej porze roku wyrządzając tym ogromne szkody".

Później Pentagon przekazał, że ten pakiet będzie obejmował dodatkowy sprzęt przeciwlotniczy, amunicję artyleryjską i broń przeciwpancerną.

