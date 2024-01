Nietypowy wpis na koncie prezydenta. Zareagował minister cyfryzacji

"W związku z tym, że na koncie Pana Prezydenta Andrzeja Dudy na portalu X pojawił się nietypowy wpis, który dość szybko zniknął, zwróciłem się do Pana Prezydenta z propozycją sprawdzenia bezpieczeństwa dostępu do jego kont społecznościowych. Panie Prezydencie, jesteśmy do dyspozycji" – oświadczył.

Nietypowy wpis na koncie prezydenta

Chodzi o wpis następującej treści: "Powiedz mu, żeby zapytał swoją Żonę, co to znaczy »mieć jaja«. Ona wie!". Wpis pojawił się na oficjalnym profilu prezydenta Andrzeja Dudy na portalu społecznościowym X (dawniej Twitter) tuż po godz. 18:00.

Tweet został usunięty po około 40 sek. Oznacza to, że Andrzej Duda, bądź pracownik Kancelarii Prezydenta, który ma dostęp do konta głowy państwa w mediach społecznościowych, zamieścił wpis przypadkowo.

"Andrzej Duda ma jakiś problem"

W programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News wpis prezydenta skomentował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. – Prezydent RP to jest – obojętnie co myślimy o Andrzeju Dudzie – bardzo poważna postać. To jest głowa państwa. (...) Natomiast Andrzej Duda, jeśli chodzi o media społecznościowe, ma jakiś problem – stwierdził.

– Ja bym wolał, żeby polski prezydent naprawdę ogarniał to, co się dzieje na jego mediach społecznościowych. Gdyby ktoś mu ukradł konto, to powiedziałbym: ok, to się mogło zdarzyć. Ale to pisze prezydent Andrzej Duda... Coś ewidentnie w Kancelarii Prezydenta nie działa – ocenił polityk Koalicji Obywatelskiej.