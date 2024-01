Tomczyk: Audyt w MON ruszył

Przed dojściem do władzy politycy Koalicji Obywatelskiej zapowiadali, że jeśli wygrają wybory, to rozliczą rządy Zjednoczonej Prawicy. Oprócz zapowiadanych komisji śledczych, nowe kierownictwo ma przeprowadzić audyty we wszystkich ministerstwach. Jeden z takich procesów właśnie ruszył w Ministerstwie Obrony Narodowej.

"Audyt w MON ruszył. Czy dalej Pan o niego pyta, Panie Mariusz Błaszczak? Sowite pensje, rady nadzorcze, premie do 100.000 zł rocznie plus dodatki po 3-5 tys./mies. Wiele osób nie pojawiało się w ogóle w pracy! Rekordziści zarabiali 600 tys. rocznie… Krok po kroku" – napisał Tomczyk w serwisie X.

Plan Tuska na armię

Jak donosiły niedawno media, rząd Donalda Tuska zamierza przyjrzeć się wszystkim podpisanym przez poprzedniego ministra obrony narodowej kontraktom. Kurs na modernizację armii ma zostać utrzymany.

Szczególnemu sprawdzeniu mają podlegać umowy zawarte z Koreą Południową. Przypomnijmy, że kierowane przez Mariusza Błaszczaka MON podpisało kontrakty na dostawę czołgów, samolotów oraz armatohaubic K9. Eksperci wskazują, że podobne parametry oferuje polski Krab.

Oprócz "czyszczenia" wojska z PiS, nowy rząd zamierza także zwiększyć liczebność polskiej armii oraz doprowadzić do osiągnięcia pełnej gotowości bojowej przez Wojska Obrony Terytorialnej. Wydatki na zbrojenia, które w tym roku mają wynieść 118 mld 140 mln zł (niemal 4 proc. PKB) zostaną utrzymane. Zmiany mają także dosięgnąć Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Czystki w armii

Niedawno były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że w armii miały rozpocząć się zmiany personalne. Nowy szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zdecydował o zmianie w kierownictwie Inspektoratu Kontroli Wojskowej (IKW). Decyzją nowego ministra obrony narodowej nastąpi zmiana na stanowisku szefa Inspektoratu.

Jak czytamy w komunikacie MON, "generał broni Krzysztof Radomski został zwolniony z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego i z dniem 18 grudnia 2023 roku przeniesiony do dyspozycji Dyrektora Departamentu Kadr MON oraz skierowany do wykonywania zadań w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego".

