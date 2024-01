Zełenski: Musimy przetrwać ten rok

W wieczornym przemówieniu do Ukraińców prezydent Zełenski zaapelował do rodaków o wytrwałość. Zaznaczył, że jest w stałym kontakcie z dowódcami wojskowymi i sojusznikami. Jego zdaniem, obecny rok będzie "w wielu przypadkach" decydujący.

– Każdego dnia, każdej nocy tego roku – nowe, trudne starcia bojowe. Najbardziej intensywne bitwy – Awdijewka, kierunek Maryjski, Bachmucki, Łymanski, Kupianski. Południe naszego państwa. Absolutnie bohaterska postawa naszych żołnierzy – mówił ukraiński przywódca.

Decydujący rok

Zełenski podkreślił, że głównym priorytetem ukraińskiego państwa, jak zawsze, jest "zapewnienie wszystkiego, co niezbędne dla obrony Ukrainy i naszych aktywnych działań".

– Amunicja. Drony. Sprzęt. Personel. Przetrwać ten rok oznacza przetrwać całą wojnę. To ważny czas. W wielu przypadkach – decydujący. Dziękuję wszystkim, którzy zdają sobie z tego sprawę. Dzięki temu państwo staje się silniejsze, a nasi żołnierze potrafią zniszczyć wroga – powiedział.

Zełenski stwierdził także, że wspólnie ze wszystkimi partnerami trwają prace nad zapewnieniem Ukrainie w tym miesiącu wystarczającego wsparcia militarnego.

– Teraz mamy już kolejną decyzję Niemiec wobec Ukrainy. Są to rakiety do obrony powietrznej, to jest artyleria kalibru 155 i inne potrzebne rzeczy. Dziękuję! Pakiet bardzo na czasie. Oczekujemy takich kroków od pozostałych naszych partnerów, w szczególności Stanów Zjednoczonych. Aby zimą, podobnie jak w zeszłym roku, rosyjski terror nie mógł w niczym zwyciężyć – dodał Zełenski.

Sytuacja na froncie

26 grudnia 2023 roku Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Walerij Załużnyj wyraził przekonanie, że rok 2024 będzie inny niż poprzednie.

Z kolei 5 stycznia szef administracji wojskowej Awdijówki Witalij Barabasz powiedział, że Rosjanie zintensyfikowali swoje działania we wszystkich kierunkach w pobliżu miasta, jednak jego zdaniem plany rosyjskiego prezydenta Władimira Putina dotyczące tego regionu nie powiodły się.

