"Bandytyzm i gangsterka". Fala komentarzy po kontrowersyjnej decyzji władz Sejmu

Dyrektor generalny kierujący Gabinetem Marszałka Sejmu Stanisław Zakroczymski poinformował, że szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki zablokował karty do głosowania należące do Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Oznacza to, że obaj politycy nie będą mogli brać udziału w głosowaniach na sali sejmowej.

– Dzisiaj minister Cichocki wydał dyspozycję o dezaktywacji kart obu panów jako swego rodzaju zabezpieczenie praworządności. Według mojej wiedzy one nie działają, natomiast finalne decyzje odnośnie udziału obu panów posłów w posiedzeniu, pan marszałek podejmie i ogłosi przed tym posiedzeniem – powiedział Zakroczymski.

Fala komentarzy

Określenie zablokowania poselskich kart jako "zabezpieczenie praworządności" wywołało lawinę komentarzy w internecie.

"To «swego rodzaju zabezpieczenie praworządności» to z jakich przepisów wynika? Kolejny orzeł po Bodnarze, który szuka, lecz znaleźć nie może podstaw prawnych do swoich działań, więc idzie w nowomowę. Wystarczy użyć słowa «praworządność» niczym czary mary, by uzasadnić każde bezprawne działanie" – napisał były wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

"«Swego rodzaju zabezpieczenie praworządności». Językiem normalnego człowieka, skrajne bezprawie. Przyjdźcie przed Sejm 11 stycznia, by protestować przeciw spychaniu Polski w bezprawie i tyranię koalicji 13 grudnia" – ocenił Jacek Sasin, były minister aktywów państwowych.

"A to «swego rodzaju zabezpieczenie praworządności» to w oparciu o jaką podstawę prawną?" – pyta Marzena Paczuska, członek KRRiT.

"«Zabezpieczenie praworządności» – tak dziś władza określa bandytyzm i gangsterkę" – napisał Piotr Nisztor, dziennikarz śledczy.

"«Swego rodzaju zabezpieczenie praworządności» Mamy bardzo ciekawe Państwo" – stwierdził dziennikarz Mateusz Maranowski.

"«Swego rodzaju zabezpieczenie praworządności». Najlepiej w ogóle zamknąć ten nieszczęsny Sejm, a klucz wyrzucić do Wisły. Z pewnością @Adbodnar znajdzie jakąś podstawę prawną dla tego rozwiązania i będzie praworządność pełną gębą" – napisała Katarzyna Treter-Sierpińska, publicystka portalu wprawo.pl.

