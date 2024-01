Błogosławienie grzechu

Środowiska LGBT są zachwycone, a progejowscy księża już błogosławią gejów. Ponadto narasta bezprecedensowy opór. Kilka episkopatów i dziesiątki indywidualnych biskupów odrzuciły papieskie rozstrzygnięcia, zakazując błogosławienia par jednopłciowych. Zakaz ogłosili również Polacy

Watykan 18 grudnia 2023 r. podjął przełomową decyzję, na którą od lat czekali kościelni liberałowie z całego świata. Kardynał Fernández opublikował deklarację „Fiducia supplicans”, której treść można sprowadzić do jednego zdania: „Pojawia się możliwość błogosławienia par homoseksualnych i par w nieregularnych związkach” („nieregularne związki” to po prostu pary żyjące bez ślubu kościelnego). Na tydzień przed świętami Bożego Narodzenia Stolica Apostolska zalegalizowała praktykę, która do tej pory była całkowicie nielegalna. Księży udzielających błogosławieństw parom LGBT nierzadko karano. Teraz ma być wprost przeciwnie: nie tylko nie wolno karać, lecz także zakazuje się zakazywać, o czym Fernández pisze w dokumencie wprost.