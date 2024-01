Poseł Lewicy przyznaje: Mam żal do marszałka Hołowni

W piątek Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie marszałka Sejmu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Mariusza Kamińskiego. Wcześniej podobną decyzję Izba Kontroli SN podjęła w przypadku posła Macieja Wąsika. Uchylenie postanowienia Szymona Hołowni oznacza, że zarówno Kamiński, jak i Wąsik są nadal posłami i chroni ich immunitet poselski.

Sprawa wywołuje ogromne emocje. Obecna koalicja rządząca i część środowiska prawniczego twierdzą, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nie jest de facto sądem ze względu na wadliwe powołanie.

Przypomnijmy, że byli szefowie CBA zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności za działania w tzw. aferze gruntowej, mimo że w 2015 r. prezydent Andrzej Duda zastosował wobec nich prawo łaski.

Trela: Mam żal do marszałka Hołowni

– Marszałek Hołownia powinien 21 grudnia wygasić karty i nie wpuścić na salę plenarną panów Wąsika i Kamińskiego. I dzisiaj uniknęlibyśmy tego typu dyskusji – skomentował w niedzielę na antenie Radia Zet poseł Lewicy Tomasz Trela. Polityk odniósł się przy tym do zachowania Mariusza Kamińskiego w Sejmie. Podczas posiedzenia 21 grudnia były szef MSWiA wykonał w stronę większości parlamentarnej słynny gest Kozakiewicza. – Pokazał go 12 mln Polek i Polaków. Później Kamiński i Wąsik przyszli na komisję, chodzą sobie po Sejmie i uważają, że wszystko jest fajnie. To niestety pokazuje, że jak ktoś jest przestępcą, a ci panowie są przestępcami, to trzeba ich traktować jak przestępców i trzeba być w stosunku do nich twardym, zdecydowanym i jednoznacznym – ocenił Trela.

– Będziemy za trzy dni mieli wielki spektakl. Ja już sobie jestem w stanie wyobrazić, co tam się będzie działo. Będą kordony przygotowywane przez polityków PiS – mówił poseł Lewicy.

– Ludzie dzisiaj pytają: czy Wąsik i Kamiński są posłami? Czy Wąsik i Kamiński pójdą do więzienia? I trzeba tym ludziom powiedzieć bardzo wyraźnie: od 21 grudnia panowie Wąsik i Kamiński nie są parlamentarzystami – stwierdził Tomasz Trela. – Mam żal do marszałka Hołowni, że w tym pierwszym ruchu nie zachował się wystarczająco ostro – dodał.

