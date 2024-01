Scheuring-Wielgus udostępniła wpis dziennikarza TVN. "Sami się gubicie w zeznaniach"

Po tym, jak marszałek Sejmu Szymon Hołownia wygasił mandaty posłom PiS Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi, obaj politycy odwołali się do Sądu Najwyższego, a Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uchyliła postanowienie marszałka najpierw wobec Wąsika, a potem Kamińskiego.

Byli szefowie CBA zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności za działania w tzw. aferze gruntowej, mimo że w 2015 r. prezydent Andrzej Duda zastosował wobec nich prawo łaski, po wyroku nieprawomocnym.

Kamiński i Wąsik nie uznają ani werdyktu sądu, ani decyzji o wygaszeniu im mandatów poselskich i chcą wziąć udział w najbliższym posiedzeniu Sejmu, zaplanowanym na 10 stycznia.



Prawo łaski. Dziennikarz TVN24 pokazał zrzut ekranu ze strony prezydenta

– Jeszcze w czerwcu na stronie prezydenta była informacja, że na mocy artykułu 139 konstytucji prezydent stosuje prawo łaski i ma możliwość darowania kary prawomocnie orzeczonej. Po wywiadzie u pana Konrada Piaseckiego to skasowaliście i wsadziliście zupełnie coś innego, więc już sami się mylicie w zeznaniach – stwierdziła w TVN24 Joanna Scheuring-Wielgus.



Posłanka Lewicy udostępniła też na portalu X zrzut ekranu ze strony internetowej prezydent.pl, zamieszczony wcześniej przez Piaseckiego.

Scheuring-Wielgus: Mam nadzieję, że Kamiński i Wąsik zostaną aresztowani o 6 rano

Dalej mówiła, że "Wąsik i Kamiński to są przestępcy, którzy nie powinni mieć możliwości wejścia do Sejmu". – Mamy jeszcze dwa dni (do rozpoczęcia posiedzenia – red.). Mam nadzieję, że sąd wyda takie zadanie policji, że panowie zostaną przywitani o 6 rano pukaniem do drzwi i będą aresztowani – podkreśliła.

– Dlaczego? Dlatego że przez ostatnie osiem lat w taki sposób było traktowanych mnóstwo innych ludzi, którzy na takie traktowanie nie zasługiwali – stwierdziła Scheuring-Wielgus.

– Mamy do czynienia z przestępcami, którzy nigdy nie powinni się znaleźć w polskim parlamencie. Koniec, kropka – powiedziała.

