Zełenski: Nadal jestem przekonany, że Rosję można pokonać

W niedzielę w Szwecji rozpoczęła się trzydniowa doroczna konferencja na temat bezpieczeństwa i obronności. Gościem honorowym był król Karol XVI Gustaw. Wydarzenie zainaugurował prezydent Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie za pośrednictwem łącza wideo. Ukraiński przywódca wezwał do stworzenia wspólnego przemysłu zbrojeniowego w Europie.

Zełenski: Rosję można pokonać

– Dwa lata tej wojny dowiodły, że Europa potrzebuje własnego wystarczającego arsenału do obrony wolności, własnych zdolności do zapewnienia obrony – zaapelował Wołodymyr Zełenski. – Rosję można zatrzymać naszą wzajemną solidarnością. Nadal jestem przekonany, że Rosję można pokonać – podkreślił.

Prezydent Ukrainy wyraził również poparcie dla członkostwa Szwecji w Sojuszu Północnoatlantyckim. – Mam nadzieję, że parlament Turcji wyrazi zgodę na wejście Szwecji do NATO – powiedział.

Szwecja o krok bliżej NATO

Pod koniec grudnia komisja spraw zagranicznych tureckiego parlamentu przegłosowała ratyfikację protokołu w sprawie przystąpienia Szwecji do NATO. Ostateczną decyzję w tej sprawie musi podjąć turecki parlament. Aby ratyfikować protokół akcesyjny, decyzja musi mieć poparcie zwykłej większości posłów.

Aby nowy kraj został przyjęty do NATO, parlamenty wszystkich państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego muszą zatwierdzić jego wniosek o akcesję. Obecnie 29 z 31 państw należących do NATO zatwierdziło w swoich parlamentach szwedzki wniosek. Oprócz Turcji, swojej decyzji nie podjęły jeszcze Węgry.

W maju 2022 r., w trybie przyspieszonym, bez realizacji planu działań na rzecz członkostwa, Finlandia i Szwecja wystąpiły o możliwość dołączenia do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Pod koniec czerwca przywódcy krajów NATO oficjalnie zaprosili oba państwa do przystąpienia do Paktu. Następnie rozpoczął się proces ratyfikacji odpowiedniego protokołu przez parlamenty krajów członkowskich NATO. Wszystkie państwa ratyfikowały protokół o przystąpieniu Finlandii do NATO. Jako ostatnie zrobiły to Węgry oraz Turcja.

