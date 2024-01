Marszałek Sejmu: Przy Andrzeju Dudzie wyrósł silny "wiceprezydent"

W ostatnich tygodniach miała miejsce prawdziwa rewolucja w mediach publicznych. 27 grudnia minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz zdecydował o postawieniu Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej w stan likwidacji. Tydzień wcześniej Sienkiewicz odwołał prezesów TVP, PR i PAP. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra.

Rada Mediów Narodowych i dotychczasowe zarządy spółek medialnych uznają działania ministra Sienkiewicza za bezprawne. Politycy PiS mówią o "zamachu" na media publiczne.

"Wiele działań mediów publicznych nosiło cechy zdrady stanu"

– TVP, TVP Info, Polskie Radio finansowane były z pieniędzy państwa, a działały wbrew własnemu państwu. Powiem mocniej: wiele ich działań nosiło cechy zdrady stanu – stwierdził w rozmowie z portalem Gazeta.pl marszałek Sejmu Szymon Hołownia. – Szerzenie wewnętrznych niepokojów przyciąga zewnętrzną agresję. A wspomniane media przy pomocy kłamstwa, manipulacji, nienawiści i szerzenia podziałów destabilizowały polskie społeczeństwo – powiedział.

– Nie uważam, aby minister Sienkiewicz postąpił tak, jak kiedyś PiS. Uważam, że minister znalazł się w sytuacji wyjątkowej, stworzonej przez PiS szkodliwej luki prawnej i musiał sobie z tym jakoś poradzić – ocenił lider Polski 2050.

Hołownia: Przy Dudzie wyrósł silny "wiceprezydent"

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wskazał, że rząd powinien współpracować z prezydentem Andrzejem Dudą przy tworzeniu projektu ustawy medialnej. – Proszę zauważyć, że z czasów poprzedniego rządu Andrzej Duda ma solidną historię bycia upokarzanym przez PiS w sprawie mediów. Wszyscy pamiętamy, jak Jarosław Kaczyński perfidnie oszukał prezydenta, bo najpierw odwołał Jacka Kurskiego, a potem go przywrócił na fotel prezesa TVP. My chcemy szanować prezydenta, a nie go ośmieszać – mówił.

– Ale trzeba zauważyć, że przy Andrzeju Dudzie wyrósł silny "wiceprezydent", szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek. Pan Mastalerek ma bardzo duży wpływ na politykę prowadzoną przez prezydenta – ocenił Szymon Hołownia.

Czytaj też:

"Szatańska robota". Hołownia: Kamiński i Wąsik powinni iść do więzieniaCzytaj też:

Prezydent zaprasza Hołownię. "Dzieją się ważne sprawy"