Hołownia o oświadczeniu I Prezes SN: Jakieś huki, trzaski, błyski

– Nie będę się bawił w komentatora dzisiaj mam do załatwienia poważne sprawy ustrojowe i muszę poukładać proces, który miał być prosty, a okazał się nie być prosty. Przez wzgląd na to, w jakim stanie znajduje się dzisiaj państwo i praworządność po tych ośmiu latach rządów PiS-u. Zrobimy to, skutecznie przeprowadzimy. Natomiast, żeby mieć absolutną jasność, co do tego w jakiej sytuacji jesteśmy i też móc ludziom wytłumaczyć, bardzo jasno i konkretnie w jakiej sytuacji jesteśmy, chcę o tym dzisiaj rozmawiać – stwierdził Szymon Hołownia podczas konferencji prasowej.

Marszałek Sejmu pytany był również, czy możliwe jest przesunięcie obrad Sejmu, które zaplanowane są na 10 stycznia. Tego samego dnia Izba Pracy SN ma się zająć sprawą Mariusza Kamińskiego. — Wszystko jest możliwe. Moim celem jest to, żeby w Polsce zapanował spokój społeczny oparty na prawie jednakowym dla wszystkich — powiedział polityk. — Jak ułożymy prace Sejmu? Zobaczymy, na razie wszystko pozostaje bez zmian — dodał.

Hołownia: Mandaty wygasły

Marszałek Sejmu podkreślił, że mandaty poselskie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego wygasły. – Mam nadzieję, że w tym tygodniu będziemy w stanie tę sprawę rozwiązać – stwierdził.

– Zostało w jasny i czytelny sposób stwierdzone. Mam jednak w tej sprawie potężny galimatias prawny. Jakieś huki, trzaski, błyski, które dochodzą z Sądu Najwyższego, to jest sytuacja, która musi zostać rozstrzygnięta – kontynuował.

Prezes SN wydała oświadczenie

W poniedziałek I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska wydała oświadczenie, w którym pisze o "bezprawnych działaniach Prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN oraz Marszałka Sejmu".

Prezes Manowska podkreśla, że doszło do "istotne go naruszenia" porządku prawnego Rzeczypospolitej w rezultacie "samowoli Prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, działającego w porozumieniu z Marszałkiem Sejmu – organem władzy ustawodawczej".

