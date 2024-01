Doprowadzenie do więzienia. Krótki komentarz Wąsika

Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście przygotował nakazy doprowadzenia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do zakładu karnego. Sąd zdecydował, by nie uwzględniać wniosków o odmowę wszczęcia postępowania wykonawczego wobec byłych szefów CBA. Odrzucił także wnioski prokuratury oraz obrońców.

Warszawski sąd zdecydował także, by nie wstrzymywać wykonalności kar 2 lat więzienia wobec dwóch polityków Prawa i Sprawiedliwości.

– Polska się o nas kiedyś upomni – przekazał portalowi wPolityce.pl Maciej Wąsik. Pełnomocnik posła PiS Janusz Woźnicki wskazał: – Nie wyobrażam sobie, by można zatrzymać posła i doprowadzić go do zakładu penitencjarnego, w sytuacji, w której wciąż chroni go immunitet. Tak jest w przypadku mojego klienta posła Macieja Wąsika. Pan Maciej Wąsik wciąż posiada mandat poselski.

Czarnek: Nie oddamy Polskim bandytom

Decyzja sądu wywołała falę komentarzy. – Żyjemy w czasach gorszych niż komuna, mamy do czynienia ze zbrodnią sądową. Sąd wykonawczy nakazał aresztowanie posłów z immunitetem i mandatem poselskim, to absurd – komentował były minister edukacji Przemysław Czarnek w Telewizji Republika.

– Weszliśmy w 2024 r., w którym Polska niestety cofnęła się do okresu z lat 50., końcówki lat 40. Dlatego – wszyscy do Warszawy, 11 stycznia do Warszawy. Nie możemy oddać Polski. Nie oddamy Polskim bandytom, którzy dokonują zbrodni sądowych, bandytom, którzy wykonując niemiecko-rosyjskie rozkazy chcą aresztować jeszcze przed posiedzeniem Sejmu i doprowadzić do więzienia ułaskawionych przez urzędującego prezydenta RP posłów na Sejm. Coś takiego w głowie się nie mieści – mówił poseł PiS.

– Szymon Hołownia, który przez ostatnie miesiące pajacował w Sejmie, stoi na czele tego konstytucyjnego zamachu stanu. Wszyscy do Warszawy 11 stycznia. To jedyna okazja, jedyna możliwość, by postawić tamę zbrodniom sądowym, które dzisiaj widzimy – podsumował Czarnek.

