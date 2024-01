Konwent Seniorów. Bosak: Reprezentantka PiS wtórowała szefowej klubu Lewicy

– Prezydium Sejmu jednomyślnie zdecydowało o tym, że zaplanowane na ten tydzień dwa posiedzenia Sejmu zostaną przeniesione na kolejny tydzień – przekazał Hołownia podczas konferencji prasowej, potwierdzając nieoficjalne doniesienia.

– Najważniejszą rzeczą dla nas jest dzisiaj praca nad budżetem. Wczoraj odbyliśmy konsultacje w tej sprawie (…), żeby upewnić się, że proces uchwalania budżetu nie jest w niczym zagrożony – tłumaczył.

Marszałek poinformował, że obrady Sejmu, w czasie których posłowie zajmą się nie tylko budżetem, ale również wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, odbędą się w przyszły wtorek, środę i czwartek.

Bosak krytykuje Hołownię

Po spotkaniu obu organów wicemarszałek Sejmu z ramienia Konfederacji opublikował post w serwisie X.

"Podczas prezydium wyraziłem krytykę podejmowania kluczowych decyzji przez Marszałka Sejmu bez rozmowy z przedstawicielami wszystkich sił w Sejmie" – napisał.

"Podczas prezydium także jako jedyny wyraziłem odmienną od Marszałka Sejmu ocenę stanu prawnego, opartą na respektowaniu prezydenckiego aktu łaski i orzeczenia SN uchylającego postanowienie o wygaszeniu mandatów. Reszta prezydium uważa za bezsporny fakt utraty mandatów, nie widzi podstawy prawnej dla zainteresowania przez Marszałka Sejmu postanowieniem prezydenta o ułaskawieniu i uważa orzeczenie SN jako skutkujące wyłącznie w zakresie prawa do obsadzania mandatów po skazanych posłach, a nie w zakresie kontynuowania lub utraty przez nich mandatów" – czytamy w poście Bosaka.

"Także podczas konwentu seniorów byłem jedynym posłem, który poruszył prawne wątpliwości co do tego w jakim składzie izba poselska powinna się spotkać na najbliższym posiedzeniu. Co ciekawe reprezentantka klubu PiS skrytykowała Marszałka Sejmu jedynie za zmianę terminu posiedzenia Sejmu, wtórując szefowej klubu Lewicy, podnoszącej komplikowanie planów urlopowych na ferie. Dopiero w odpowiedzi na moje pytanie przedstawicielka klubu PiS wypowiedziała się w sprawie sytuacji prawnej ich posłów" – napisał prezes Ruchu Narodowego.

Przypomnijmy, że w skład Konwentu Seniorów oprócz marszałka i wicemarszałków Sejmu wchodzą także przedstawiciele klubów parlamentarnych.

