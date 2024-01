Niepokojące słowa szwedzkiego ministra. "Jesteś gotowy? Na co czekasz?"

– Wszyscy Szwedzi muszą działać teraz, aby zwiększyć odporność kraju na wypadek wojny – powiedział szwedzki minister obrony cywilnej Carl-Oskar Bohlin podczas dorocznej konferencji "Folk och Försvar" poświęconej obronności.

W swoim przemówieniu argumentował, że pokój nie jest "niezmienną stałą" nawet w Szwecji i że poleganie na takim założeniu "stało się bardziej niebezpieczne niż było przez bardzo długi czas".

"W Szwecji może wybuchnąć wojna"

– Wielu mówiło to przede mną, ale pozwólcie, że zrobię to oficjalnie, jaśniej i z całą jasnością: w Szwecji może wybuchnąć wojna – powiedział. Szwedzkie media odczytują te słowa nie jako zapowiedź, że konflikt zbrojny jest nieuchronny, ale raczej, że teoretyczna możliwość wojny istnieje również w Szwecji.

Minister Bohlin nalegał, aby wszyscy pomogli w budowie całkowitej obrony Szwecji. "Apelował do urzędników samorządowych o zabezpieczenie punktów schronienia, przygotowanie awaryjnego planu zaopatrzenia w wodę i żywność, a pracowników, aby zapytali pracodawcę, jaka będzie ich rola w organizacji wojennej w miejscu pracy i rozważyli, jakie podstawowe rzeczy będą im potrzebne, aby móc kontynuować pracę w trudnych okolicznościach" – opisuje serwis thelocal.se.

– Czy jesteś osobą prywatną? Dobrze, czy wziąłeś odpowiedzialność za przygotowanie swojego domu? Czy zastanawiałeś się, czy masz czas, aby dołączyć do ochotniczej organizacji obronnej? Jeśli nie: ruszaj się! – nawoływał Bohlin. Polityk radzi, by obywatele zwrócili się o rady do znajomych, którzy już rozpoczęli przygotowania lub uzyskali więcej informacji od Szwedzkiej Agencji ds. Zagrożeń Cywilnych.

Ukraina jako wzór przygotowania cywilnego

Zalecił Szwedom, aby zainspirowali się Ukrainą, która stawiła czoła rosyjskiej inwazji na pełną skalę w lutym 2022 r. dzięki temu, że to właśnie cywile zaangażowali się w działania swojej armii.

– Obrona cywilna nie jest przede wszystkim ćwiczeniem teoretycznym. Świadomość należy przełożyć na praktyczne działania. Środki, które faktycznie podnoszą próg odporności – powiedział, dodając, że każdy, kto nie zaczął, już zostaje w tyle.

– Każdy musi zrozumieć, że w sytuacji, w której się znaleźliśmy, czas może być naszym najcenniejszym zasobem nieodnawialnym. Jeśli jest jedna rzecz, która nie pozwala mi zasnąć w nocy, to jest to poczucie, że wszystko toczy się zbyt wolno – podkreślał szwedzki minister obrony cywilnej wskazują, że przygotowania muszą przyspieszyć także agendy rządowe.

– Cokolwiek można zrobić szybko, należy to zrobić szybko – nie powinno być niepotrzebnie długich dyskusji, a tam, gdzie są drogi na skróty, należy je stosować – podsumował Carl-Oskar Bohlin.

