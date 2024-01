"Czy pan nie przesadza?" Mocne słowa Czarnka u Rymanowskiego

We wtorek wieczorem policja weszła do Pałacu Prezydenckiego, gdzie przebywali były szef MSWiA i były szef CBA Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik. Zgodnie z decyzją sądu obaj panowie zostali zatrzymani. Polityków PiS przewieziono najpierw na komendę przy ul. Grenadierów, a następnie do aresztu śledczego na Grochowie.

Czarnek: Prezydent Duda może potwierdzić akt łaski

W środę o całą sprawę pytany był w Radio ZET były minister sprawiedliwości, a obecnie poseł PiS, Przemysław Czarnek.

– Pan prezydent Andrzej Duda dokładnie wie, co ma robić, zna swoje kompetencje, na pewno ma opracowany swój plan. W moim przekonaniu powinien potwierdzić swój akt łaski z 2015 roku dodatkowym aktem urzędowym głowy państwa – powiedział w trakcie wywiadu Czarnek.

Przypomnijmy, że byli szefowie Centralnego Biura Antykorupcyjnego zostali w grudniu ubiegłego roku skazani prawomocnym wyrokiem sądu na dwa lata więzienia za działania w tzw. aferze gruntowej, mimo że w 2015 r. prezydent Andrzej Duda zastosował wobec nich prawo łaski (po wyroku nieprawomocnym).

Obecnie trwa gorący spór to, czy ułaskawienie było skuteczne prawnie, czy nie. Zdaniem przedstawicieli PiS, ułaskawienie zostało dokonane zgodnie z prawem. W ocenie koalicji rządzącej tak się nie stało.

"Zamach stanu". Czarnek: Kamiński i Wąsik uprowadzeni

Czarnek powiedział, że Szymon Hołownia zignorował akt łaski zastosowany przez prezydenta i w ostrych słowach skrytykował marszałka Sejmu. Polityk powiedział, że policja "uprowadziła" z Pałacu Prezydenckiego Kamińskiego i Wąsika, ponieważ "wyroki wydane po ułaskawieniu z 2015, są zbrodnią sądową".

Gdy oznajmił, że doszło do "zamachu stanu", prowadzący audycję Bogdan Rymanowski dopytywał, czy polityk nie przesadza, ponieważ zamach stanu to przejęcie władzy z użyciem siły. – Kto wczoraj przejął władzę z użyciem siły? – chciał wiedzieć.

– Czy znacie Państwo drugi taki kraj w Unii Europejskiej, w którym władza wchodzi do Pałacu Prezydenckiego, uprowadza gości prezydenta, których on ułaskawił i osadza w więzieniu? Przecież to jest naprawdę zamach stanu – ocenił poseł PiS.

Czarnek: Są posłami

Czarnek został zapytany m.in. o kwestię objęcia mandatów Kamińskiego i Wąsika przez kolejne osoby z listy PiS. – Nie ma żadnych polityków z listy PiS-u, którzy by obejmowali mandat, dlatego, że pan minister Wąsik i pan minister Kamiński, których pozdrawiamy i których nie opuścimy, są posłami na Sejm RP. Dlaczego? Dlatego że Izba Kontroli uchyliła postanowienie marszałka Hołowni – odpowiedział polityk.

Przypomnijmy, że Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik nie uznają ani werdyktu sądu, ani jego konsekwencji skazania w postaci wygaśnięcia ich mandatów poselskich.

