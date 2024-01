Mocne wystąpienie Czarnka. Tłum skanduje "konstytucja!"

O godz. 16 rozpoczął się "Protest Wolnych Polaków" organizowany przez partię Jarosława Kaczyńskiego. W jego trakcie oprócz lidera PiS głos zabiorą m.in. były premier Mateusz Morawiecki i szef parlamentarnego klubu Mariusz Błaszczak, a także szereg innych osób ze środowiska PiS.

Partia zapowiedziała demonstrację jako sprzeciw wobec działań rządu premiera Donalda Tuska w sprawie mediów państwowych. Protest dotyczy również osadzenia w zakładzie karnym polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Czarnek: Hołownia nie przestrzega konstytucji

Przemysław Czarnek zwrócił się do marszałka Hołowni. – Powiedzmy marszałkowi rotacyjnemu, kto tu przyjechał. Tu przyjechał naród! – rozpoczął swoje przemówienie prawnik i poseł.

– Pan uciekł przed posiedzeniem Sejmu, przywrócił pan znowu te płotki. Dlaczego pan się boi? Panie Szymonie Hołownia, marszałku rotacyjny. Dlatego, że pan nie zna i nie przestrzega Konstytucji RP. Potrafi pan nad nią tylko płakać. A w Konstytucji jest napisane, że to naród, ten naród, sprawuje władze zwierzchnią, ten naród jest pana szefem, ten naród musi pan przeprosić za to, że pogwałcił pan konstytucję – mówił Czarnek.

– Ten naród chce panu powiedzieć, że to pan jest winien temu, co dziś się dzieje w Polsce i na co patrzy cały świat, że to pan, wraz z innymi, doprowadził do tego, że z Pałacu Prezydenckiego przedwczoraj uprowadzeni zostali, niezgodnie z prawem, ze złamaniem wszelkich zasad, wszelkich norm – i prawnych i etycznych – posłowie na Sejm RP. Pan za tym stoi – ocenił polityk PiS.

– Można zmieniać struktury państwa, można obsadzać funkcje i stanowiska nowymi piastunami, można zmieniać kuratorów i władze mediów publicznych, ale tylko zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją – kontynuował.

W tym momencie zgromadzeni wznieśli okrzyk "konstytucja, konstytucja!".

Protest PiS

Wcześniej Mariusz Błaszczak zabrał glos na briefingu prasowym. Podkreślił, że całe zgromadzenie musi mieć przebieg pokojowy. O to samo apelował wczoraj prezydent Andrzej Duda.

– Protestujemy przeciwko siłowemu przejmowaniu mediów. Sam byłem świadkiem tego, jak to silni ludzie wchodzili do PAP o 3 nad ranem 23 grudnia 2023 roku. Ale bardzo mocno podkreślam, że ten protest ma charakter pokojowy. Dziwi nas ta atmosfera wyrażająca się z postawieniem barierek wokół Sejmu, to są jak rozumiem te uśmiechnięte barierki w odróżnieniu od tych, które były wcześniej. Dziwi mnie to, że ograniczono czas pracy do godziny 14. To wszystko potęguje atmosferę niepewności, napięcie, bardzo mocno podkreślam, że protest ma charakter pokojowy – powiedział.

