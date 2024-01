"Nie popuścimy tego, co ta władza zrobiła". Morawiecki zwrócił się do wyborców Trzeciej Drogi

Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało w czwartek demonstrację pod hasłem "Protest wolnych Polaków". Według organizatorów przed Sejmem zgromadziło się 200 tys. osób. Z kolei warszawski ratusz mówi o 35 tys. uczestników.

twitter

– Są nas tutaj setki tysięcy. Dziękuję wam za to. Razem jesteśmy silni, razem jesteśmy jednością i razem zwyciężymy to zło, które się rozpanoszyło już po 29 dniach – mówił w swoim wystąpieniu Mateusz Morawiecki, nawiązując do rządów Donalda Tuska.

– Zobaczcie, jak oni działają. Raptem 29 dni i już atak na wolne media, na godność człowieka. Już mamy więźniów politycznych z powrotem w Polsce. Wstyd dla Rzeczypospolitej! – grzmiał były premier, odnosząc się do aresztowania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Aresztowanie Kamińskiego i Wąsika. "Nie popuścimy tego"

Morawiecki dodał, że obaj politycy PiS "siedzą w więzieniu za to, że walczyli z korupcją". – To coś niebywałego (...), dlatego niech usłyszą nasz krzyk: Jesteśmy z wami! Maćku, Mariuszu nie zostawimy was! Będziemy z wami (...), nie popuścimy tego, co ta władza zrobiła. Będziemy ich rozliczać z każdej zbrodni, grzechu, z wszystkiego, co robią. Niech o tym pamiętają – podkreślił.

– Miała być uśmiechnięta Polska, a mamy ten perfidny uśmiech, nienawistny uśmiech jokera Tuska. Wszyscy widzą wokół siebie, co się dzieje. Żeby przejąć wolne media, nie wahali się tych mediów zlikwidować. Czy żeby w pełni opanować Polskę, nie zawahają się zlikwidować Polski? Zadawajmy sobie to pytanie (...), brońmy Polski! – apelował.

– Miał być powrót do praworządności, a mamy bezprawie. Miała być demokracja i wolność, a mamy demokraturę. Miała być Polska przyjazna, uśmiechnięta, a my Polskę pełną nienawiści. Miała być Europa, a jest Białoruś! – stwierdził.

Nawiązując do powrotu barierek przed Sejm, Morawiecki powiedział: – To już nie są te faszystowskie barierki. To są te dobre, uśmiechnięte, europejskie barierki Tuska i Hołowni.

twitter

Morawiecki do wyborców Trzeciej Drogi: Czy na pewno głosowaliście na taki rząd?

Były premier zwrócił się także do wyborców Trzeciej Drogi. – Czy na pewno głosowaliście na taki rząd, który w ciągu niespełna miesiąca zaatakował sądy? Tak, sądy. Zobaczcie na rozporządzenie Bodnara. Na taki rząd, który walczy z wolnymi mediami, który chce monopolu medialnego, żeby wszystkie ważne media mówiły jednym głosem? – argumentował.

– Drodzy wyborcy Trzeciej Drogi, czy TD ma być trzecią kadencję Tuska? Czy to ma być utorowanie drogi dla tych, którzy z powrotem będą mówić: "Nie ma pieniędzy i nie będzie, nie ma polityki społecznej, nie ma wyrównywania szans"? – pytał Morawiecki.

– Jeśli odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, to warto się zastanowić, czy ten wybór był właściwy, bo potrzebujemy także was. Wszystkich, którzy chcą dobra Polski, którzy mają Polskę naprawdę w sercu, a nie na plastikowej naklejce – oświadczył.

– Ten nasz protest, nasz marsz, który za chwilę tutaj będzie pod Kancelarię Premiera, niestety premiera Tuska, jest bardzo ważnym pierwszym krokiem do wielkiej zmiany, która musi doprowadzić do tego, żeby ta władza, która tyle zniszczyła już w pierwszym miesiącu, żeby ta władza mogła odejść – powiedział Morawiecki, dodając, że "demokracja umiera w ciemności".

Czytaj też:

Kaczyński przemówił na proteście PiS. Mówił o marszu przez instytucje