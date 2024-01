Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało w czwartek w Warszawie "Protest Wolnych Polaków". Partia Jarosława Kaczyńskiego zapowiedziała demonstrację jako formę sprzeciwu wobec działań rządu premiera Donalda Tuska w sprawie mediów państwowych. Protest dotyczył również osadzenia w zakładzie karnym polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Według organizatorów, w wydarzeniu wzięło udział około 300 tys. osób. Z kolei warszawski ratusz przekazał, że w zgromadzeniu przed Sejmem uczestniczyło około 35 tys. demonstrantów.

Szydło: Coś się w Polsce obudziło

– Frekwencja przeolbrzymia. Chcę podziękować państwu, którzy tu byliście, ale mam bardzo dużo informacji od ludzi, którzy nie mogli przyjechać i dzięki Telewizji Republika mogli zobaczyć, co dzieje się w Warszawie. Ogromna mobilizacja. Nie pamiętam, kiedy tak łatwo było zachęcić ludzi – stwierdziła na antenie TV Republika była premier, a obecnie europoseł PiS Beata Szydło. – Któraś ze stacji telewizyjnych, "tuskowych", mówiła, że było 35 tys. osób. My się z tego śmiejemy – dodała.

– Donald Tusk został przysłany do Polski, by obalić rząd PiS. Sprawy polskie idą obecnie w złym kierunku i w rękach Polaków jest to, by ich w tej chwili powstrzymać. (...) Coś się w Polsce obudziło. Nadzieja na to, że znowu będzie normalnie i że będzie pięknie, jak śpiewała do niedawna ta ekipa, która dziś demoluje Polskę – oznajmiła Szydło.

– Tusk przestraszył się gniewu ludzi. Mamy do czynienia z ekipą, która jest zdolna do wszystkiego. Są w stanie wejść do Pałacu Prezydenckiego podczas nieobecności prezydenta i wyprowadzić stamtąd gości prezydenta. To się nie zdarzyło w ostatnim czasie w cywilizowanym świecie – zauważyła była premier.

Przypomnijmy, że w czwartek prezydent Andrzej Duda wszczął postępowanie ułaskawieniowe wobec polityków PiS Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika.

