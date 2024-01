Prof. Myślecki: Obecna władza przekroczyła Rubikon. Wszyscy zapłacimy za to cenę

Byli szefowie CBA Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali we wtorek zatrzymani w Pałacu Prezydenckim, gdzie przebywali na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy. Polityków PiS przewieziono najpierw na komendę przy ul. Grenadierów, a następnie do aresztu śledczego na Grochowie.

W środę przetransportowano ich do innych zakładów karnych – Kamińskiego do więzienia w Radomiu, natomiast Wąsika do miejscowości Przytuły Stare pod Ostrołęką. Wcześniej obaj politycy podjęli strajk głodowy.

Kamiński i Wąsik zatrzymani w Pałacu Prezydenckim. "Przekroczono Rubikon"

Prof. Wojciech Myślecki, analityk polityki i strategii geopolityki, działacz opozycji w PRL, powiedział w podkaście "Układ Otwarty", że akcja policji w Pałacu Prezydenckim to "przekroczenie Rubikonu" przez rząd Donalda Tuska.

– Można powiedzieć, że obecny obóz władzy przekroczył Rubikon, bo oprócz falandyzacji, naginania prawa, tworzenia dwóch równoległych światów prawnych wprowadził element braku szacunku dla najwyższego urzędu, jakim jest głowa państwa – podkreślił.

– Wkroczenie do miejsca rezydowania głowy państwa, czekanie aż prezydent wyjedzie i cichcem wjechanie tam. Na dodatek jeszcze Służba Ochrony Państwa, która jakby nie było została oddelegowana do chronienia głowy państwa, okazało się, że podlega ministrowi spraw wewnętrznych i współpracowała zamiast chronić, zapobiec interwencji – ocenił.

Myślecki: Prawem nie wszystko się załatwi. Oprócz prawa jest jeszcze kultura i obyczaj

Myślecki zaznaczył, że Pałac Prezydencki nie jest miejscem eksterytorialnym, ale "oprócz prawa jest jeszcze kultura i obyczaj". – Prawem nie wszystko się załatwi – dodał.

– To jest przekroczenie Rubikonu i cena, jaką my wszyscy zapłacimy – nie tylko obecna władza – będzie bardzo wysoka – stwierdził profesor.

– Zaczyna się wolna amerykanka. Nie widzę w tej chwili innego rozwiązania niż rekonstrukcja obozu władzy. Potrzebna jest nam większość konstytucyjna tworząca wielką koalicję polityczną na rzecz uporządkowania spraw państwa. W tym układzie politycznym tego niestety nie da się uporządkować – powiedział.

