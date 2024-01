Sopiński zaprasza Matczaka i Zaradkiewicza do debaty. Czy rozmowa jest możliwa?

Dr Michał Sopiński, rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie zaznacza, iż dyskusja sędziego SN Kamila Zaradkiewicz oraz prawnika, Marcina Matczaka, stanowiłaby dobrą odpowiedź na chaos prawny, jaki powstał w Polsce w ostatnich tygodniach. Chaos ten dotyczy zarówno przejmowania mediów publicznych, jak i sprawy posłów PiS – Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

"Czy warto ze sobą rozmawiać – nawet wtedy, gdy trudno nam znaleźć wspólny język a porozumienie wydaje się niemożliwe? Moim zdaniem warto, a nawet trzeba. W innym wypadku rozpadniemy się jako wspólnota polityczna…" – zauważa dr Sopiński.

"W obliczu wydarzeń ostatnich tygodni, które doprowadziły do chaosu prawnego oraz radykalnych sporów polityczno-prawnych podważających podstawy ustrojowe Polski, zwracam się do Panów Profesorów jako przedstawicieli świata akademickiego z serdecznym zaproszeniem do udziału w specjalnej debacie pt: 'Szlachetny Sen czy Nocny Koszmar? Perspektywa rządów prawa w Polsce roku 2024' zorganizowanej przez Akademię Wymiaru Sprawiedliwości" – pisze rektor Akademii w liście do sędziego Sądu Najwyższego dr. hab. Kamila Zaradkiewicza oraz prof. Marcina Matczaka. Ten drugi, choć kojarzony ze środowiskiem PO, wystosował apel dot. czwartkowej inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy.

Debata jeden na jeden

"Ze względu na liczne wystąpienia medialne Panów Profesorów, które sprawiły, że Wasz głos jest słyszalny w debacie publicznej i podzielany przez znaczną część społeczeństwa – uważam że debata 1 vs 1 pomiędzy Panami Profesorami byłaby okazją dla naszych studentów kierunku prawo oraz wszystkich osób, które chciałyby uczestniczyć w tym wydarzeniu do zapoznania i skonfrontowania się z podstawowymi problemami konstytucjonalizmu i teorii państwa i prawa" – dodaje Sopiński wskazując, że chętnie wcieliłby się w rolę moderatora takiej debaty.

