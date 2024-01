Stuhr: Od paru miesięcy oddycham innym powietrzem

Aktor Maciej Stuhr znany jest z zaangażowania w debatę na tematy polityczne. Nie jest tajemnicą, iż sprzyja obecnej władzy, a poprzednią, czyli rząd PiS, ostro krytykował.

"Ostatnio poziom wzburzonych wód na szczęście lekko się uspokaja. Nie będzie to chyba zaskoczeniem dla nikogo, jeśli powiem, że od paru miesięcy oddycham innym powietrzem. Rozkoszuję się tym, że krew nie burzy się we mnie tak jak przez ostatnie lata" – wyznał teraz w wywiadzie dla portalu gazeta.pl.

Stuhr nie musi już "walczyć"

Stuhr pytany, czy wraz z wiekiem mniej chętnie wchodzi w dyskusję na ważne tematy, odparł: "Nie umiem pani jednoznacznie odpowiedzieć. Jeżeli Agnieszka Holland robi 'Zieloną granicę', wchodzę w to. Przyjeżdżam na plan na pół dnia, a po premierze afera jest na dwa miesiące, i to z udziałem najwyższych władz państwowych. Trudno. Nikt mnie przed tym nie powstrzyma, bo uważam, że pewne rzeczy musiały zostać powiedziane. Oczywiście jak człowiek przejdzie takie piekiełka czy nawet piekła, to nie ma ochoty robić tak non stop, codziennie. Dla swojego zdrowia psychicznego, spokoju i szczęścia mojej rodziny nie mogę być codziennie, przez całe życie na pierwszej linii ognia. Zresztą mam wrażenie, że dość szybko wtedy stałbym się śmieszny. Uważam, że należy dawkować tego typu emocje. Walka nie jest moim codziennym stanem przejawiania osobowości".

Następnie aktor wyraził ulgę związaną z tym, że może mniej aktywnie angażować się w bieżący dyskurs. "Ostatnio rozkoszuję się tym, że dziennikarze dzwonią albo piszą, żebym powiedział coś o Polsce, a ja mówię, żeby mi dali święty spokój. Tyle osób się dziś o Polsce wypowiada, że ja mogę na chwilę pójść na urlop od polskich tematów. Mogę na chwilę zejść z pierwszego frontu" – mówi Maciej Stuhr.

Czytaj też:

Frekwencja na marszu PiS. Ratusz wskazuje, w jaki sposób ją oszacowałCzytaj też:

"Szarpanina będzie trwała". Jerzy Zelnik o Proteście Wolnych Polaków