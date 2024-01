Sprawa Kamińskiego i Wąsika. Tusk: To nie jest dla mnie sytuacja komfortowa

W piątek o godz. 20:00 Donald Tusk udzielił pierwszego telewizyjnego wywiadu od objęcia stanowiska premiera.

Rozmowę poprowadzili Anita Werner z TVN, Marek Czyż z TVP oraz Piotr Witwicki z Polsatu. Wywiad odbył się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Tusk komentuje ruch prezydenta

Pierwsze pytanie dotyczyło procedury ułaskawienia polityków PiS Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika. – Ja nie jestem psychologiem, żeby oceniać motywację pana prezydenta. Dla mnie jako premiera ważne jest, żeby Polska stała się na nowo państwem prawa. Nie mam nic przeciwko próbom ułaskawienia panów, to jest kompetencja prezydenta. Jedyne, co może być zastanawiające, to fakt, że prezydent zdecydował się na procedurę ułaskawienia, zamiast wydania aktu łaski – powiedział Donald Tusk. – Jednym z moich głównych celów jest to, żeby każdy w Polsce zajmował się tym, co do niego należy, zgodnie z prawem – dodał.

– Jestem dumny z państwa polskiego i ludzi, którzy w nim pracują. Jadąc na spotkanie z państwem dowiedziałem się, że prokuratura próbuje wszcząć postępowanie wobec policjantów, którzy zatrzymali polityków PiS. Chyba nikt nie przypuszcza, że fakt znalezienia się Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w więzieniu jest dla mnie sytuacją komfortową. Problem polega na tym, że Polska musi być państwem, w którym ludzie podążają za literą prawa, a nie wolą tego, czy innego polityka – mówił premier.

– Wiem, że moim politycznym oponentom nie przychodzi do głowy, że możemy ograniczać swoją władzę obsadzając m.in. na stanowisku ministra sprawiedliwości człowieka bezpartyjnego, że reformując media publiczne nie szukamy specjalistów od propagandy – stwierdził Tusk. I zapewnił, że "prokuratura będzie niezależna". – Jeśli mnie państwo pytacie, jaka będzie decyzja ministra Bodnara, to odpowiem: nie wiem – wskazał szef rządu.

Przypomnijmy, że w czwartek prezydent Andrzej Duda przekazał, że wystosował apel do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara o zwolnienie byłych szefów CBA Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika z więzienia do czasu zakończenia postępowania ułaskawieniowego.

