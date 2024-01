Dziwne uczucie podwójnej rzeczywistości

Oto na co dzień w podbiałostockiej wsi żyliśmy w biedzie i szarzyźnie, w której posiadanie kilku bonów PKO o niskim nominale, stanowiących substytut „dolarów”, dawało poczucie istnienia gdzieś daleko „lepszego świata”, choć na co dzień, jedyne co można było kupić w pobliskich sklepach, to chleb i mleko. Mięsa się wtedy nie kupowało, mięso się „załatwiało”, co w naszym przypadku było rzadko, ale czasem możliwe dzięki temu, że mama pracowała jako położna, dzięki czemu od czasu do czasu składano jej „wyrazy wdzięczności”.