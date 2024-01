Skąd ten pośpiech u Bodnara? Romanowski wskazuje powód

– Należy zadać sobie pytanie, dlaczego Prokurator Generalny Adam Bodnar chce tak szybko bezprawnie przejąć prokuraturę? Odpowiedź jest bardzo prosta – "czwórka Tuska". Cztery tygodnie rządów Koalicji Ośmiu Gwiazdek, cztery afery kryminalne czterech ministrów – mówił Marcin Romanowski podczas konferencji Suwerennej Polski.

Były wiceminister sprawiedliwości podkreśla mieliśmy już aferę wiatrakową, aferę z wtargnięciem do pałacu prezydenckiego i aresztowania posłów, aferę z bezprawnym przejęciem mediów i obecnie mamy do czynienia z bezprawnymi naciskami na prokuraturę.

– To są rzeczywiste powody dla których Bodnar z Tuskiem chcą przejąć kontrolę nad Prokuraturą. Wiele wcześniejszych afer związanych z aferą kopertową ze Szczecina, czy działaniami marszałka Hołowni, który nielegalnie wygasił mandaty posłom opozycyjnym. To są rzeczywiste powody tej uzurpacji, przestępczej działalności Bodnara. Unieważnianie, jednoosobową decyzją przepisów ustawy czy tworzenie nieistniejących instytucji tak jak to zrobił w przypadku pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego – kontynuował.

Bodnar przejmuje Prokuraturę Krajową

W piątek Adam Bodnar zdecydował, że pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego został Jacek Bilewicz. Prezydent Andrzej Duda przekonuje, że bezprawne są działania ministra sprawiedliwości Adama Bodnara dot. zmian na stanowisku Prokuratora Krajowego, gdyż zgodnie z ustawą jest to kompetencja premiera i Prokuratora Generalnego we współdziałaniu z prezydentem. Bodnar tymczasem podjął decyzję samodzielnie, pomijając wymogi ustawy.

Działania Bodnara są jednak szeroko krytykowane zarówno przez polityków opozycji, prawników jak i niektórych prokuratorów. W sobotę zastępcy Prokuratora Generalnego wydali oświadczenie, w którym krytykują Adama Bodnara za powołania prokuratora Jacka Bilewicza na "nieistniejącą funkcję p.o Prokuratora Krajowego". Ich zdaniem minister sprawiedliwości oraz premier Donald Tusk działają całkowicie bezprawnie.

