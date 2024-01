Tenzer ostrzegł przywódców państw Unii Europejskiej przed zmęczeniem wojną i wezwał do zwiększenia pomocy wojskowej dla Ukrainy. Politolog podkreślił, że wynik tej wojny zadecyduje o przyszłości świata na nadchodzące dziesięciolecia.

– Faktem jest, że wynik wojny na Ukrainie może być podobny do sytuacji z 1945 roku. Albo wygramy, albo przegramy. I mówiąc "my” nie mam na myśli tylko Ukrainy. To coś, co bezpośrednio dotyka także nas. Wynik wojny zadecyduje o losach najbliższych dziesięcioleci, dlatego nie może być tu półśrodków. Nie może to być "półporażka” dla Rosji i "pół zwycięstwo” Ukrainy. Rosja musi być całkowicie pokonana, jak Niemcy i Japonia w 1945 r. – powiedział.

Sytuacja na froncie

Rosyjskie siły przeprowadziły na Ukrainie 626 ataków przy użyciu amunicji wyposażonej w trujące substancje chemiczne. 51 z nich miało miejsce w styczniu 2024 r.

Zdaniem ekspertów, wojna rozpętana przez Rosję przeciwko Ukrainie przybiera kształt wojny czwartej generacji. Taka wojna charakteryzuje się tym, że na polu bitwy wykorzystywane są systemy bezzałogowe, rozpoznanie i broń o wysokiej precyzji. Po połączeniu tych narzędzi w jeden skoordynowany system, dowódcy wojskowi mogą myśleć o postępach na froncie.

– Nie ma takiej broni, która byłaby w stanie zaprowadzić pokój na terytorium Ukrainy. Jednak kompleksowe użycie różnych rodzajów broni, sprzętu i wyposażenia faktycznie jest w stanie zrealizować tę misję. Do uderzenia potrzebujemy samolotów szturmowych, myśliwskich i bombowych, aby blokować szlaki logistyczne, węzły i centra wroga. Do wykonania tej samej misji potrzebujemy broni rakietowej. Potrzebujemy artylerii i amunicji, aby zniszczyć wszystkie siły i zasoby wroga w strefie walki w zwarciu. Potrzebujemy także dronów i bardzo potężnych i poważnych systemów walki elektronicznej do niszczenia wrogich dronów – powiedział ekspert wojskowy, pułkownik rezerwy i były marszałek Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Władysław Seleznyow.

