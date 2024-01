"Nie mogło być gorzej". Bosak o działaniach rządu

W poniedziałek o godz. 11:00 odbędzie się spotkanie prezydenta i premiera. Najważniejszym tematem będzie kwestia wojny na Ukrainie oraz bezpieczeństwa. Andrzej Duda i Donald Tusk mają również rozmawiać m.in. o sprawie przebywających w więzieniach Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego.

– Kwestie polityki zagranicznej są tylko pretekstem do spotkania prezydenta Dudy z premierem Tuskiem, bo na tym polu nie ma między nimi dużych różnic. Natomiast sprawy krajowe ich całkowicie dzielą. Po zatrzymaniu dokonanym w Pałacu Prezydenckim, po tych próbach przejęcia prokuratury i zignorowania po raz kolejny kompetencji prezydenta, nie mogło być gorzej. Moim zdaniem to będzie jedno z najbardziej mroźnych i wrogich spotkań w polskiej polityce, jakie od dawna obserwowaliśmy – ocenił wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Polityk Konfederacji był gościem programu "Graffiti" w Polsat News. – Spodziewam się twardej gry – podkreślił prezes Ruchu Narodowego.

Konfederacja apeluje do wszystkich partii

W ubiegłym tygodniu Konfederacja zaproponowała poprawkę do konstytucji i stworzenie na nowo Krajowej Rady Sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego. Krzysztof Bosak zaapelował do wszystkich klubów parlamentarnych oraz środowisk prawniczych o dyskusję nad koncepcją. Konfederacja przedstawi w tym tygodniu szczegóły projektu.

– Mamy już do czynienia ze sprzecznymi wyrokami sądów i trybunałów, brakiem zgody co do składów podstawowych ciał, takich jak KRS czy TK. Wyjściem z tego jest po prostu przyjęcie poprawek do konstytucji – wyjaśnił Bosak na antenie Polsat News. – Ani Strasburg, ani Luksemburg nie ma prawa w Polsce nic wyłączyć, nie ma prawa wyłączyć żadnego sądu. Nie ma tego w traktatach – dodał.

Czytaj też:

Spotkanie Duda-Tusk. "Tu nie będzie zwycięzców"Czytaj też:

Morawiecki: Lepiej rozumiem, dlaczego Wielka Brytania podjęła decyzję o brexicie