Kwaśniewski: Dla prezydenta to było i szokujące, i upokarzające

9 stycznia byli szefowie CBA Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani w Pałacu Prezydenckim, gdzie przebywali na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy. Polityków PiS przewieziono najpierw na komendę przy ul. Grenadierów, a następnie do aresztu śledczego na Grochowie.

10 stycznia przetransportowano ich do innych zakładów karnych – Kamińskiego do więzienia w Radomiu, natomiast Wąsika do miejscowości Przytuły Stare pod Ostrołęką. Wcześniej obaj politycy podjęli strajk głodowy.

Po tym, jak Kamiński i Wąsik trafili do aresztu, politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią o nich jako o "pierwszych więźniach politycznych w Polsce po 1989 roku".

Kwaśniewski o zatrzymaniu Kamińskiego i Wąsika: Wydarzenie bez precedensu, ale uprawnione

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski stwierdził w TVN24, że to wydarzenie "na pewno zaważy na wizerunku" Andrzeja Dudy. – Było to wydarzenie bez precedensu. Uprawnione, taką opinię wyraził szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, więc nie sposób z nim dyskutować. Natomiast wizerunkowo dla prezydenta to było i szokujące, i upokarzające – ocenił.

Zaznaczył, że "ten fakt będzie wykorzystywany również przeciwko koalicji rządzącej przez jej przeciwników". Stwierdził jednocześnie, że "tego dnia, kiedy to się wydarzyło, to zakrawało na prowokację".

– W moim przekonaniu obecność obu panów na tym wręczeniu nominacji dla nowych doradców prezydenta nie była w żaden sposób potrzebna, konieczna. Później to wyjście przed Pałac i pokazanie się dziennikarzom, to było jakby przedłużenie obrazka pana Kamińskiego, który pokazuje gest Kozakiewicza w Sejmie – powiedział.

Prezydent spotka się z premierem. "Szansa na przynajmniej częściową deeskalację"

Odnosząc się do zaplanowanego na dzisiaj spotkania prezydenta z premierem, Kwaśniewski przyznał, że wiąże z nim "spore nadzieje". – Jeżeli będzie jakikolwiek dialog to jest szansa na przynajmniej częściową deeskalację, na pokazanie, co jest najważniejsze i gdzie się zgadzamy, a gdzie różnice są zupełnie zasadnicze – stwierdził.

