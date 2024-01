Kto będzie prezesem PiS? Czarnecki: Jestem po rozmowie z Kaczyńskim

W ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się doniesienia na temat emerytury Jarosława Kaczyńskiego. Sam prezes PiS dawał do zrozumienia, że rozważa taką możliwość. Całkiem niedawno były premier Mateusz Morawiecki przyznał, że chciałby w przyszłości zostać następcą Kaczyńskiego i przejąć rządy w partii.

O sprawę przywództwa w Prawie i Sprawiedliwości i zapowiadanej politycznej emeryturze Kaczyńskiego mówił Ryszard Czarnecki w rozmowie z Radiem Plus. Polityk nie kryje, że jest przeciwnikiem takiego rozwiązania.

– Jestem już po rozmowie z panem Prezesem Kaczyńskim. Dwukrotnie przedstawiałem mu argumenty, które absolutnie pokazują, że powinien dalej być Prezesem Prawa i Sprawiedliwości – stwierdził europoseł.

Czarnecki podkreśla, że to dzięki Kaczyńskiemu partia jest zjednoczona. – Uważam, że on gwarantuje jedność naszego obozu, obozu patriotycznego, obozu niepodległościowego. Uważam, że dalej tę funkcję powinien pełnić. Zresztą gdyby stanął do wyborów myślę, że uzyskałby niesłychanie duże poparcie – mówił.

Tusk prezydentem?

Ryszard Czarnecki był również pytany o polityczną przyszłość Donalda Tuska. Jak ocenia, w grę nie wchodzi możliwość zostania unijnym komisarzem, a jedynie szefowanie całej Komisji Europejskiej.

– Uważam jednak, że główną ambicją Donalda Tuska jest urząd prezydenta RP. Bardzo poważnie myśli o prezydenturze i marszałek Szymon Hołownia z pewnością już dobrze zdaje sobie z tego sprawę. Na razie premier i szef Platformy Obywatelskiej musi dogadać tę sprawę w ramach rządowej koalicji – mówił Czarnecki.

Wybory prezydencki odbędą się na wiosnę w 2025 roku. Obecny prezydent Andrzej Duda nie będzie mógł się trzeci raz ubiegać o ten urząd. Na razie żadna partia jeszcze nie wystawiła swojego kandydata.

Czytaj też:

"Kot jest bezcenny". Prezes PiS o swoim majątkuCzytaj też:

Spotkanie Duda-Tusk. "Tu nie będzie zwycięzców"