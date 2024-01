"Pogłębiający się kryzys w państwie". Konfederacja przedstawiła pięć postulatów

"Mamy pogłębiający się kryzys w państwie, zbliżający się pakt migracyjny UE i podatek od aut spalinowych oraz nierealizowane obietnice wyborcze nowej władzy. Co trzeba zrobić?" – pisze na swoich mediach w mediach społecznościowych Konfederacja.

Reset konstytucyjny

Pierwsza sprawa dotyczy batalii między "nową", a "starą" władzą dotyczącą sądownictwa.

"Natychmiast wprowadzić naszą propozycję resetu konstytucyjnego, która zyskuje coraz większe poparcie! Kolejni eksperci i publicyści zgadzają się z nami, że jedynym faktycznym wyjściem jest nasza propozycja: poprawki do Konstytucji, które wyzerowałyby składy m.in. Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego i stworzyłyby je na nowo. To jedyna droga, by uchronić Polskę przed trwałym paraliżem prawnym!" – czytamy na social mediach Konfederacji.

Odrzucić pakt migracyjny

W kolejnym punkcie Konfederacja ponownie ostrzega przed tzw. paktem migracyjnym.

"Rada i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie w sprawie skandalicznego paktu migracyjnego, na co przystał rząd Tuska! Wśród państw członkowskich ma obowiązywać zasada: albo przyjmujesz imigrantów, albo płacisz surowe kary! Oto "solidarność europejska" w praktyce. Zasada "bierz, albo płać" to zwykły szantaż, który oznacza, że do Polski mogą być przymusowo relokowani nielegalni imigranci. Jako Konfederacja sprzeciwiamy się masowej i niekontrolowanej imigracji do Polski! Należy uszczelnić granicę UE i strefy Schengen, nie wpuszczać imigrantów zamiast ich później relokować. Lepiej przecież zapobiegać niż leczyć!" – proponuje formacja.

Odrzucić podatek od aut spalinowych

Konfederacja konsekwentnie wyraża swój sprzeciw wobec procesu stopniowego ograniczania, a ostatecznym rozrachunku być może eliminacji z obiegu aut spalinowych przez Unię Europejską.

"Już w tym roku ma wejść w życie podatek od aut spalinowych! Najpierw jako jako jednorazowy podatek od rejestracji samochodów spalinowych, a w 2026 roku jako roczna opłata od własności. Wszystko w ramach tzw. kamieni milowych KPO, na które zgodził się rząd PiS i na które godzi się rząd Tuska. Podatek od aut spalinowych to kolejny przejaw antysamochodowego amoku, który zawładnął eurokratami, a w Polsce wszystkimi siłami politycznymi oprócz Konfederacji. Trzeba to jednoznacznie odrzucić!" – postuluje Konfederacja.

Wprowadzić kwotę wolną 60 tys. zł

"Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł było jedną z głównych obietnic wyborczych Donalda Tuska, który teraz się z niej wycofuje. Dlatego jako Konfederacja złożyliśmy taki projekt ustawy w Sejmie i domagamy się od marszałka Hołowni, by był procedowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu – mówi koalicji rządowej "sprawdzam!" Dość okłamywania obywateli" – czytamy na profilu prawicowego ugrupowania.

Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców

Ostatnia kwestia również dotyczy kwestii ekonomicznych. W tym kontekście Konfederacja zwraca uwagę na narrację kampanijną PSL i Polski 2050.

"W kampanii wyborczej Trzecia Droga obiecywała dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, powtarzając to na wielu konferencjach i materiałach wyborczych. Potem wykręcali się, że tak naprawdę chodziło im o wakacje od ZUS (przedsiębiorca mógłby nie płacić składek tylko przez krótki czas i tylko w "trudnej sytuacji") na kilka miesięcy, a teraz premier Tuska ogłasza, że wakacje od ZUS będą, ale... tylko na 1 miesiąc. To kpina z wyborców. Dlatego jako Konfederacja złożyliśmy projekt ustawy o dobrowolnym ZUS".

twitterCzytaj też:

Konfederacja apeluje do Bodnara: Idzie drogą MorawieckiegoCzytaj też:

"Fanatyzm? Głupota?". Polska wiceminister zszokowała unijnych słuchaczyCzytaj też:

"Jedyna praworządna droga". Konfederacja apeluje do wszystkich partii