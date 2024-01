Kaczyński: Chodziło o to, że rządzili nie ci, co trzeba

Trwa drugie posiedzenie Sejmu X kadencji. W planie m.in. prace nad ustawą budżetową i okołobudżetową, a także uchwałą ws. powołania komisji śledczej ds. Pegasusa.

Kaczyński wyszedł z sali plenarnej

Na początku Mariusz Błaszczak i wniósł o debatę w sprawie – "bezprawnego uwięzienia" skazanych polityków PiS Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego.

Posłowie PiS przez kilka minut skandowali "uwolnić posłów" w związku z czym marszałek Hołownia zarządził 10 minutową przerwę.

Po przerwie obrady są kontynuowane. Część parlamentarzystów klubu PiS, w tym Jarosław Kaczyński, opuściła salę plenarną.

UE i praworządność. "Jedna wielka komedia"

Po wyjściu z sali prezes PiS rozmawiał na korytarzu z dziennikarzami. Zapytali go, czy rozmawiał z prezydentem o kwestii ułaskawienia Kamińskiego i Wąsika. Polityk odpowiedział, że nie rozmawiał.

Dopytywany o ułaskawienie prezydenta i to, "dlaczego premier Donald Tusk go nie uznaje", odesłał do premiera.

– To jest pytanie do Donalda Tuska, dlaczego on w ogóle nie uznaje porządku prawnego w Polsce, bo rzeczywiście nie uznaje i najwyraźniej po słowach pana Webera można sądzić, że ma w tym poparcie Unii Europejskiej – ocenił Jarosław Kaczyński. – Co jest dowodem na to, że cała walka Unii Europejskiej o praworządność w Polsce była jedną wielką komedią. Chodziło o to, że rządzili nie ci, co trzeba. Unia Europejska dzisiaj jest w stanie kompletnej degeneracji – dodał szef PiS.

Dziennikarze pytali też o zamieszanie w Prokuraturze Krajowej po działaniach prokuratora generalnego Adama Bodnara.

– To, co tam się dzieje, to jest kolejne ciężkie złamanie prawa. Mam nadzieję, że przyjdzie czas, że ci, którzy to robią, staną przed sądem – skomentował Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS: Nie ma planu obstrukcji Sejmu

Kaczyński zapewnił, że PiS nie zamierza prowadzić obstrukcji Sejmu. – Po prostu spontaniczne akcje solidarności z dwoma prześladowanymi, bardzo uczciwymi, zasłużonymi dla Polski" politykami – oznajmił.

Dziennikarze zwrócili uwagę, że obaj politycy PiS mają wygaszony mandat przez marszałka w związku z orzeczeniem Sądu Najwyższego. Kaczyński odparł, że "nie ma żadnego orzeczenia Sądu Najwyższego, bo ta izba, która podjęła takie orzeczenie, nie ma uprawnienia do podejmowania takich orzeczeń".

– To jest wszystko jedno, wielkie łamanie prawa. Po prostu państwo polskie w tej chwili jest w stanie ciężkiego kryzysu, do którego doprowadziła Platforma Obywatelska – przekonywał.

