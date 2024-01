Suski: Nie jesteśmy świrami

Trwa drugie posiedzenie Sejmu X kadencji. W planie m.in. prace nad ustawą budżetową i okołobudżetową.

Na początku posiedzenia Mariusz Błaszczak i wniósł o debatę w sprawie "bezprawnego uwięzienia" skazanych polityków PiS Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Posłowie PiS przez kilka minut skandowali "uwolnić posłów" w związku z czym marszałek Hołownia zarządził 10 minutową przerwę.

Po przerwie obrady są kontynuowane. Część parlamentarzystów klubu PiS, w tym Jarosław Kaczyński, opuściła salę plenarną. Po wyjściu z sali prezes PiS rozmawiał na korytarzu z dziennikarzami. Zapytali go, czy rozmawiał z prezydentem o kwestii ułaskawienia Kamińskiego i Wąsika oraz o to, "dlaczego premier Donald Tusk go nie uznaje" prezydenckiego ułaskawienia skazanych przez sąd polityków PiS. Poprosili również o odniesienie się do zamierzania wokół prokuratury. Jarosław Kaczyński udzielił odpowiedzi.

Suski: PiS działa zgodnie z prawem

Dziennikarze "złapali" także Marka Suskiego. Poseł udzielił krótkiej wypowiedzi.

– Nie jesteśmy świrami, żeby robić takie rzeczy jakieś, w Wigilię blokowanie mównicy, napadanie w nocy na posłów. To styl Platformy, nie nasz. My działamy zgodnie z prawem – powiedział polityk, cytowany przez TVN 24.

– Oni łamią prawo, ale my nie łamiemy – zaznaczył parlamentarzysta.

Suski nawiązał najprawdopodobniej do zablokowania sali plenarnej przez polityków Platformy Obywatelskiej w grudniu 2016 roku. Część z nich spędziła wówczas w Sejmie Wigilię.

