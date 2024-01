Generał odwołany ze stanowiska. Błaszczak: Padł ofiarą nagonki Onetu

Portal Onet poinformował, że gen. Mirosław Bryś, szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, stracił stanowisko.

Jak przekazano, Bryś był m.in. odpowiedziany za organizację pikników wojskowych, w których uczestniczyli politycy Prawa i Sprawiedliwości.

"Gen. Bryś miał na jednej z odpraw dotyczącej takich przedsięwzięć powiedzieć do zgromadzonych żołnierzy: »Jeszcze jeden taki piknik i wygramy wybory«. Sam gen. Bryś, po tekście Onetu, odnosząc się publicznie do tego zdania, stwierdził, że nigdy takich słów nie powiedział" – czytamy w tekście "Dymisja na szczytach armii. Zaufany człowiek Mariusza Błaszczaka stracił stanowisko".

"Czystki kadrowe w MON"

Sprawę skomentował były minister obrony narodowej. "Czystki kadrowe w MON. Odwołano dziś gen. Mirosława Brysia, oficera niezwykle zaangażowanego w proces rekrutacji do Wojska Polskiego. To apolityczny profesjonalista, któremu zawdzięczamy to, że ludzie garną się do armii, a Siły Zbrojne RP liczą ponad 190 tys. żołnierzy. Padł ofiarą nagonki Onetu i bezmyślnej decyzji kierownictwa resortu, która będzie skutkowała paraliżem procesu powoływania do wojska. Panie Generale, dziękuję za wszystko co zrobił Pan dla Sił Zbrojnych RP" – napisał na portalu X przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak.

Generał Mirosław Bryś zajmował w przeszłości stanowiska: specjalisty w Zarządzie Wojsk Aeromobilnych, dowódcy 6. batalionu powietrznodesantowego i zastępcy dowódcy 6. Brygady Powietrznodesantowej. W 2017 r. objął stanowisko dowódcy 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Służył w Polskich Kontyngentach Wojskowych w Iraku i Afganistanie. W 2022 r. został powołany na stanowisko dyrektora Biura ds. Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" i pełnomocnika ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka ds. utworzenia Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, a następnie objął funkcję szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. W maju 2023 r. został awansowany przez prezydenta Andrzeja Dudę na stopień generała brygady.

