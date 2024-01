Sejm debatuje nad wotum nieufności wobec Sienkiewicza. "Pan jest tchórzem panie pułkowniku"

Sejm rozpatruje w środę wniosek klubu PiS o odwołanie z funkcji ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. To pokłosie sporu o sposób przejęcia mediów państwowych przez nowe władze.

Sejm. PiS chce wotum nieufności dla Sienkiewicza

W imieniu PiS głos zabrał szef klubu parlamentarnego tej formacji, były minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak. Polityk w ostrych słowach zreferował stanowisko partii wobec działań ministra.

– Wszystkie działania podejmowane przez pułkownika Sienkiewicza w sprawie mediów publicznych są nielegalne – przypomniał ocenę klubu Błaszczak.

– Nie miał Pan prawa wprowadzać zmian w zarządach ani radach nadzorczych Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Uprawnienia do tego w obecnym stanie prawnym posiada jedynie Rada Mediów Narodowych, co potwierdził sąd rejestrowy odmawiając wpisania do rejestru zmian – argumentował poseł.

Błaszczak: Złamał pan konstytucję

– Pan swoje działania podjął na podstawie uchwały sejmowej, która stanowi akt prawa wewnętrznego. Jednym ruchem złamał Pan konstytucję, a konkretnie zasadę praworządności wyrażoną w art. 2, ustawę o radiofonii i telewizji, ustawę o Polskiej Agencji Prasowej, postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 14.12.2023 r., które zakazywało dokonywania zmian w zarządach mediów publicznych oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13.12.2016 r., który zakazał ministrowi odpowiedzialnemu za nadzór nad mediami publicznymi, powoływania członków zarządów i rad nadzorczych – wyliczał Błaszczak.

– Jakby tego było mało, to w swojej niewiedzy powołał się Pan na ten ostatni wyrok Trybunału uzasadniając swoje działania. Jest Pan na tyle leniwy i bezczelny, że nie jest w stanie nawet zachować pozorów swojej nielegalnej działalności – dodał.

