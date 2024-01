Kempa: Cały świat powinien znać bohaterstwo i męczeństwo rodziny Ulmów

DoRzeczy.pl: W Parlamencie Europejskim z pani inicjatywy została otwarta wystawa poświęcona rodzinie Ulmów. Dlaczego zdecydowała się pani ją zorganizować?

Beata Kempa: Od bardzo dawna nosiłam w sobie myśl o zorganizowaniu takiej wystawy. Chcieliśmy pokazać, jaką wartość wniosła ta rodzina nie tylko dla Polski, ale również śmiało można powiedzieć, że dla Europy i świata, poprzez swoją męczeńską postawę oraz za człowieczeństwo. Pamiętam, gdy podczas Światowych Dni Młodzieży, ówczesny, już dziś nieżyjący ksiądz proboszcz z Markowej, miał modlitwę w obecności rabina i Ojca Świętego Jana Pawła II w Birkenau. Wówczas postanowiliśmy, żeby ten element wybrzmiał. Udało się także wtedy rozsławić Ulmów i ich pozytywny udział w II wojnie światowej.

Dlaczego akurat w Parlamencie Europejskim taka wystawa?

Żeby świat zobaczył. Mamy dziś do czynienia z potężnym atakiem na rodzinę, mamy ideologiczne konstrukcje w wymiarze genederowym, które uderzają bardzo mocno w fundamenty rodziny. Rodzina Ulmów jest tutaj przykładem wzoru rodziny, troski i miłości oraz wzajemnego szacunku. Mamy również haniebne i nieuprawnione oskarżenia wobec Polski, gdzie zarzuca się nam udział w Holokauście. Dlatego uznałam, że po beatyfikacji rodziny Ulmów, należy w Parlamencie Europejskim zorganizować taką wystawę. Warto w podwójnym wymiarze (rodziny i prawdy dotyczącej Holokaustu) przywołać rodzinę Ulmów, pokazać ich poświęcenie oraz wartości, które wnieśli do świata. Wartości, które dziś powinny być wartościami Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że ci ludzie bronili Żydów przed śmiercią, a robili to w czasach, gdy za pomoc Żydom groziła śmierć. To wielki akt odwagi i miłości do drugiego człowieka. Józef Ulma był patriotą, społecznikiem, działał w wielu organizacjach, a przy tym był głową rodziny, wspaniałym i kochającym ojcem. Jego żona Wiktoria Ulma była wspaniałą, opiekuńczą matką, zginęła będąc w ciąży. Należy opowiadać historię tej rodziny całemu światu, tak żeby nikt nigdy nie zapomniał ich bohaterstwa.

