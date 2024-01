Jak będzie polityczna przyszłość Kurskiego? O tym mówi się w kuluarach

O możliwym scenariuszu, o którym mówi się w kuluarach, pisze w czwartek portal "Super Express".

Minister finansów Andrzej Domański przekazał pod koniec grudnia, że Bank Światowy potwierdził zakończenie współpracy z Jackiem Kurskim i Kacprem Jakubem Kamińskim.

– Plusem Jacka Kurskiego jest doświadczenie w Brukseli. Jednak pamiętajmy, że ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, to ciągle poziom przymiarek – skomentował dla "Super Expressu" poseł PiS Jan Mosiński, pytany o to, czy rzeczywiście jest coś na rzeczy.

Kurski w PE? Znanych kandydatów jest więcej

Chętnych do Brukseli jest oczywiście więcej. O tzw. biorące miejsce na listach ma się starać m.in. Arkadiusz Mularczyk. „Wśród kandydatów wymieniani są też byli ministrowie w rządzie Mateusza Morawieckiego: Przemysław Czarnek i Zbigniew Rau. Chrapkę na miejsce w Brukseli mają mieć również najbliżsi współpracownica Jarosława Kaczyńskiego: Ryszard Terlecki czy Marek Kuchciński” – czytamy na Wirtualnej Polsce.

Według "Super Expressu" obecni eurodeputowani Prawa i Sprawiedliwości, jak Beata Szydło, Ryszard Legutko czy Patryk Jaki, mają zachować swoje miejsca na listach.

Przyłębska też do europarlamentu?

To nie koniec spekulacji w tym zakresie. W grę wchodzić ma również szereg innych, znanych postaci.

"Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska kandydatką Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego? To możliwy scenariusz" – podał dzień wcześniej portal Wirtualna Polska.

Z PiS dobiegają sprzeczne głosy. Część rozmówców WP z wnętrza partii o potencjalnym kandydowaniu Julii Przyłębskiej do PE mówi tak: "Tak, to możliwe". Inni nie dowierzają: "To na pewno fejk", "odjazd", "dziwny pomysł". Ostateczna decyzja należy do prezesa PiS. – Ona chce działać w polityce. I pewnie ma na to szansę – ocenia jeden z informatorów. Przypomnijmy, że wybory do europarlamentu odbędą się w czerwcu.

"Prezes TK należy do bliskiego kręgu osób z otoczenia szefa Prawa i Sprawiedliwości. W tym kręgu właśnie miał pojawić się pomysł, by prezes Przyłębska została kandydatką PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego" – opisuje WP. Kadencja prezes TK upływa w grudniu tego roku.

