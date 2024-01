Prokurator Hernand: Wszyscy oczekują spokoju

Hernand został zapytany w Telewizji Republika, co w sytuacji, gdy policja weszła do Prokuratury Krajowej.

Hernand: Wszyscy oczekują spokoju

– Ja sobie tego nie wyobrażam, ponieważ pamiętajmy o tym, że prokuratura jest jednym z najważniejszych organów w państwie. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, w której nastąpiłoby wejście siłowe. Prokuratorzy mają immunitet w zakresie zatrzymania. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której policja lub jakikolwiek inny organ siłowo wchodzi do prokuratury. To jest absolutnie niemożliwe – powiedział Hernand.

– Co do sytuacji, chciałem powiedzieć, że zebranie prokuratorów w PK podjęło bardzo istotną uchwałę w zakresie funkcjonowania prokuratury, uznając, że prokuratorem krajowym jest pan prok. Dariusz Barski. Odnosząc się także do kwestii powołania do pełnienia obowiązków pana prok. Jacka Bilewicza w sposób jednoznaczny. Opierając się na analizie prawnej oraz zabezpieczeniu Trybunału Konstytucyjnego – kontynuował prokurator.

Dopytywany, wskazał, że najlepszym rozwiązaniem w obecnej sytuacji byłaby "prawidłowa, spokojna praca prokuratury". – Współpraca między prokuratorem krajowym a prokuratorem generalnym, współpraca między zastępcami prok. generalnego a prok. generalnym. To jest istota rzeczy. Wszyscy oczekują spokoju, oczekują realizowania ustawowych uprawnień prokuratorów i prokuratury, ochrony prawnej ze strony prokuratury – powiedział, dodając, że obecna sytuacja wywołuje pytania, czy prokuratura funkcjonuje w sposób prawidłowy.

Zamieszanie w Prokuraturze Krajowej

Do sporu pomiędzy zastępcą prokuratora generalnego Robertem Hernandem a samym prokuratorem generalnym doszło w związku z kadrowymi decyzjami tego drugiego. Hernand od 14 lat pełni funkcję zastępcy i negatywnie ocenia ruch Adama Bodnara względem prok. Barskiego.

Prokurator Barski to jeden z najbliższych współpracowników byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. W ubiegły piątek otrzymał pismo od prokuratora generalnego Adama Bodnara, w którym stwierdzono, że nie jest on już prokuratorem krajowym.

Bodnar uzasadnił swoją decyzję nieprawidłowym przywróceniem Barskiego do czynnej służby prokuratorskiej w 2022 r. Decyzja ministra wywołała protesty zastępców Barskiego, którzy zarzucili Bodnarowi złamanie prawa.

Jeszcze w piątek resort sprawiedliwości przekazał, że pełniącym obowiązki prokuratora krajowego został Jacek Bilewicz. Tymczasem Prokuratura Krajowa oświadczyła, że na jej czele nadal stoi Barski.

