Zespół ds. rozliczeń PiS. Giertych wskazuje cele i sprawy

Roman Giertych został wiceprzewodniczącym klubu KO do spraw rozliczeń PiS i kontaktów z rządem. Jego zadaniem będzie koordynowanie pracami zespołu, który w ramach współpracy z różnymi ministerstwami będzie usprawniał procedury rozliczeń polityków Prawa i Sprawiedliwości. Do zadań zespołu będzie także należało składanie zawiadomień do prokuratury, a także inicjowanie postępowań administracyjnych lub karnych.

Zespół ds. rozliczeń PiS

Zespół ukonstytuował się w środę. Dziś w Sejmie odbyła się konferencja prasowa, w której jako pierwszy głos zabrał właśnie Giertych. Polityk powiedział, że celem zespołu jest doprowadzenie do tego, żeby winni różnego rodzaju przestępstw w postaci kradzieży i nadużyć władzy, zostali pociągnięci do odpowiedzialności.

Giertych zapowiedział, że tematów jest bardzo dużo. – Afer, które były w ciągu ostatnich ośmiu lat, jest bez liku. Na pewno będziemy chcieli się zajmować sprawą zorganizowanej grupy przestępczej, bo tak to kwalifikujemy, która istniała w TVP i radiu publicznym, która zajmowała się szkalowaniem przeciwników politycznych. Ta zorganizowana grupa przestępcza doprowadziła do wielu tragedii. Myślimy przede wszystkim o naszej koleżance, pani poseł Filiks, myślimy również o tej tragedii, która zdarzyła się w Gdańsku pięć lat temu. To jest jeden z pierwszych tematów – stwierdził Giertych.

Giertych wymienia sprawy

– Na pewno będziemy chcieli się zajmować sprawami gospodarczymi, NCBiR, Fundusz Sprawiedliwości, respiratory, sprawy związane z prześladowaniami sędziów i prokuratorów w ciągu ostatnich lat. Kwestie nienależnych świadczeń, które pobierali neo-sędziowie, zarówno w TK, jak i KRS-ie, jak i SN. To ma charakter odpowiedzialności karnej, ale również cywilnej i w tym zakresie będziemy na pewno współpracować z prokuratorią generalną. Gdyż naszym również zadaniem, które wyznaczył nam tutaj przewodniczący jest współpraca z rządem, który będzie miał międzyresortowy zespół, również do spraw rozliczeń będziemy tutaj w tej współpracy bardzo wytrwali. Myślę, że wszystkie te sprawy będą przeprowadzone do końca – powiedział Giertych.

Parlamentarzysta dodał, że zespół zobowiązuje się, by odpowiedzialność wobec polityków PiS została wyegzekwowana.

W dalszej kolejności głos zabrali m.in. posłowie Przemysław Witek, Marcin Bosacki, Jacek Karnowski.

Poseł z listy KO

W wyborach parlamentarnych 15 października Giertych startował do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej. Otrzymał 23 622 głosy i zdobył mandat posła. Lider PO Donald Tusk ogłosił w sierpniu, że wystawia Giertycha na świętokrzyskiej liście KO celowo przeciwko Kaczyńskiemu, bo właśnie tam listę PiS otwierał prezes tej partii.